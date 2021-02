Lanciano spazzatura dallo scooter: video su TikTok/ Due 19enni di Casola identificati

Ha fatto il giro di TikTok, giungendo anche alle autorità, il video di due ragazzi che lanciano la spazzatura dal proprio scooter. Un filmato pubblicato sui social che ha fatto indignare numerosi residente della zona, a cominciare dal consigliere Regionale della Campania, Emilio Borrelli, di Europa Verde, che dopo aver visionato il video ha fatto immediatamente denuncia alle autorità segnalando il caso: “Le nostre denunce sono servite – ha commentato lo stesso Borrelli – ora bisogna prevedere pene severe per gli incivili e gli inquinatori”. Grazie al video è stato possibile identificare i due responsabili, il ragazzo alla guida del proprio scooter e quello seduto subito dietro che lancia i sacchi della spazzatura.

Si tratta di due giovani di appena 19 anni, e l’episodio risalirebbe a quasi due anni fa, precisamente all’aprile del 2019, ma il loro video era stato pubblicato solo negli scorsi giorni. “Siamo soddisfatti del fatto che i due ragazzi siano stati identificati e puniti a tempo di record – le parole di Borrelli e Gianni Simioli, conduttore radiofonico – ci auguriamo che la loro vicenda possa essere da monito per i tanti altri che pur di guadagnare ‘like’ e visualizzazioni sui social mettono in scena idiozie ed atti incivili inquinando le strade. Ora bisogna fare un passo avanti e prevedere pene severe per chi inquina ed insozza le nostre strade”.

LANCIANO SPAZZATURA DALLO SCOOTER, POI VIDEO SU TIKTOK: L’INDIGNAZIONE

Nel filmato si vede questo ragazzo con il casco e un giubbetto blu mentre tiene in mano almeno tre o quattro sacchi della spazzatura, e ad un certo punto, quando lo scooter arriva nei pressi di quello che sembrerebbe un vitigno, si vede il 19enne lanciare il sacchetto per poi sorridere. Il video è stato girato molto probabilmente da un altro ragazzo dietro il duo, quasi sicuramente anch’egli in scooter. Dopo che il filmato è diventato virale si è scoperto che lo stesso è stato girato nel comune di Lettere, presso i monti Lattari, in provincia di Napoli. “Il video dei ragazzi in motorino che gettano la spazzatura lungo la strada è stato girato nel comune di Lettere – ha commentato un cittadino scrivendo al consigliere regionale – faccio quella strada ogni giorno quindi per me è inconfondibile. Spero questo aiuti a rintracciare e punire questi sottosviluppati. Colgo l’occasione per manifestarle tutta la stima ed il sostengo per le battaglie che porta avanti quotidianamente.”





© RIPRODUZIONE RISERVATA