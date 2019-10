Lanciata da una giostra: morta bambina 10 anni/ Schianto al suolo davanti ai genitori

Quello che doveva essere un semplice giro in giostra si è invece trasformato in tragedia. Una bambina è infatti caduta sull’asfalto. La terribile scena si è verificata proprio di fronte ai genitori. La bambina, di 12 anni, lanciata dalla giostra ha perso la vita davanti ai loro occhi. L’incidente è avvenuto durante il Deerfield Township Harvest Festival, un evento all’aperto organizzato nel New Jersey. Una scena terribile. La ragazzina aveva chiesto ai genitori di fare un giro sul Wisdom Super Sizzler, una giostra che somiglia ad un polipo con lunghe braccia alle cui estremità sono posizionate delle cabine che a loro volta girano su stesse all’impazzata. La tragedia si è consumata in un attimo. La 12enne all’improvviso è stata espulsa dalla giostra ad una velocità altissima ed è finita sull’asfalto con violenza. L’intervento dei genitori non è valso a nulla, così pure il trasporto in elicottero all’ospedale della Cooper University.

LANCIATA DA UNA GIOSTRA: MORTA BAMBINA 10 ANNI DAVANTI AI GENITORI

I responsabili del Deerfield Township Harvest hanno dichiarato sul loro sito web che le giostre sono state fornite dalla Skelly’s Amusements, di Williamston. Ma sulla pagina Facebook dell’azienda è apparso successivamente un post dove affermano di avere «il cuore spezzato dalla morte della bimba». Nella loro nota ufficiale hanno scritto: «Le parole non possono esprimere i nostri sentimenti e porgiamo le nostre più profonde condoglianze alla famiglia della vittima». Nel frattempo gli organizzatori del festival hanno cancellato la parata prevista per domenica, quindi hanno chiuso le giostre e i giochi in attesa delle perizie tecniche di polizia e specialisti. Sul caso è stata ovviamente aperta un’inchiesta, mentre il parco giochi organizzato per il festival è stato chiuso. La polizia del New Jersey sta ora indagando per individuare le cause o l’eventuale malfunzionamento alla base del gravissimo incidente.

