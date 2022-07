Lancio del gatto al Comune di Bugliano: evento choc/ Ma è bufala, paese non esiste

E’ divenuta virale sul web la vicenda riguardante il comune di Bugliano e l’evento “Lancio del gatto”. Tramite Facebook è stato sponsorizzato uno show in cui appunto le persone dovevano lanciare il gatto il più lontano possibile… ma ovviamente era tutto uno scherzo. Del resto il Comune di Bugliano non esiste, e si è trattato solo di uno “scherzone” che qualche buontempone ha voluto fare ai molteplici creduloni della rete. E’ noto e risaputo che sono moltissimi quelli che popolano i social, a cominciare da Facebook, che credono a qualsiasi cosa gli si proponga, e lo stesso è appunto avvenuto per il Lancio del gatto.

Ogm, Corte Ue: "Legittimo stop Friuli"/ "Divieto non è contrario al diritto europeo"

“Dopo due anni di pandemia – si legge sulla pagina creata ad hoc su Facebook per rendere il tutto ancora più credibile – tutti potranno ritornare ad occuparsi di quest’attività sportiva che fin dal 1543, ogni anno, i cittadini di Bugliano si ritrovano tutti insieme per affrontarsi in questo giuoco figlio delle più nobili tradizioni contadine. Per INFO contattare la Fercaccia di Bugliano tramite fax”.

Edith Bruck/ “Il Papa è l'unico al lavoro per pace in Ucraina, ma non lo ascoltano”

COMUNE DI BUGLIANO, LA BUFALA DEL LANCIO DEL GATTO: I PREZZI PER PARTECIPARE

Sul cartello pubblicitario dell’evento venivano segnalati anche i prezzi per poter partecipare a questa particolare attività, leggasi 25 euro come quota di partecipazione per gli adulti, 15 per i pensionati e infine 12.50 per i bimbi. Inoltre, venivano sponsorizzate gare singole ma anche a squadre, per rendere il tutto ancora più emozionante.

Gli organizzatori hanno comunque retto il gioco fino all’ultimo, pubblicando di recente un post in cui si specifica che l’evento fosse stato annullato: “A seguito delle numerose proteste, anche con minacce di morte all’indirizzo del sindaco, nei confronti della tradizionale gara del ‘Lancio del Gatto’, il nostro primo cittadino ha deciso di annullare l’evento. Il nostro sindaco spera che gli utenti che si sono indignati per il nostro tradizionale evento usino lo stesso tempo e la stessa rabbia per segnalare le vere ‘Fake News’ che circolano sui social”.

Influenza, presto "nuovi focolai rilevanti"/ "Diminuita immunità: serve prevenzione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA