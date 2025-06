L’ALL-IN DI LANDINI E COSA RISCHIA ORA CON IL “FLOP” DEI REFERENDUM 2025

Nel suo ultimo appello al voto prima dei Referendum 2025 Maurizio Landini, segretario generale CGIL, era stato nettissimo: «Il referendum ha ridato senso alla democrazia e alla partecipazione, l’obiettivo del quorum è possibile». Una sorta di “all-in” pokeristico, questa la mossa di Landini nel farsi promotore (assieme alla leader Pd Elly Schlein, ndr) dei 5 quesiti referendari su materia di Lavoro (Referendum n.1, 2, 3, 4) e Cittadinanza (il quesito n.5). Non è bastato, e anzi, il non superamento del quorum resosi palese dopo la chiusura delle urne con i risultati sull’affluenza di poco sopra il 30%, rischia di rimanere un macigno politico e sindacale per il responsabile nazionale della CGIL.

Ha convinto il Pd a votare contro la legge approvata dalla maggioranza Dem nel Governo Renzi – il Jobs Act -, ha chiamato a raccolta il “campo largo progressista” (anche se è andato in forte ordine sparso secondo i vari componenti) e ha sfidato apertamente non solo l’esecutivo Meloni ma anche la stessa “Triplice” sindacale, con UIL che ha lasciato libertà di voto e CISL che ha invece appoggiato l’astensione. In tutto questo Landini potrebbe anche rischiare le dimissioni da segretario CGIL qualora il grosso peso politico che lui stesso aveva “investito” nei Referendum dell’8-9 giugno 2025 possa in qualche modo ritorcergli contro nella delusione interna al sindacato “rosso”.

L’ex leader FIOM non ha mai detto che in caso di quorum non raggiunto sarebbero arrivate le dimissioni, ma è altrettanto ero che da mesi Landini ha visto nei 5 quesiti una forte ragione di vita politica tanto da provare a “federare” la sinistra attorno a questi Referendum, proponendosi indirettamente come potenziale prossimo federatore di un campo largo progressista ancora tutto da fortificare.

DA “FEDERATORE” A “DIMISSIONARIO”? IL POSSIBILE FUTURO DEL LEADER CGIL (CON LA VIA D’USCITA…)

Anche per questo davanti ai risultati deludenti per il mancato quorum nei Referendum contro il Jobs Act e a favore di una nuova riforma sulla Cittadinanza, Maurizio Landini ha davanti un futuro tutt’altro che delineato: dalle dimissioni immediate alla convocazione di un Congresso del sindacato CGIL, fino alla possibile via d’uscita con la rivendicazione di un grande risultato democratico, non sufficiente per “colpa delle divisioni a sinistra”.

Un Landini dimissionario potrebbe comunque maturare la convinzione del “salto” verso la politica, ma potrebbe avvenire anche in maniera meno “traumatica” rimanendo alla guida della CGIL fino a scadenza mandato, spingendo però per mettere in luce il “popolo dei referendum” come il potenziale bacino elettorale della sinistra da cui ripartire. Sarebbe l’ennesima “strumentalizzazione” politica del voto referendario che da sinistra a destra ha spesso contaminato la vita repubblicana fin dai primi Referendum abrogativi, ergo non sarebbe una novità e tutto sommato è del tutto legittima come opzione giocata da Landini tra i possibili scenari post-voto.

Resta un mondo progressista che a sinistra inizia già a delirare le prime polemiche e rivendicazioni contro chi non ha sostenuto i Sì compatti alle urne (dai centristi Renzi e Calenda fino all’ala riformista del Pd): al momento l’asse Landini-Schlein è destinato a tenere, ma le conseguenze e gli esiti dei risultati elettorali potrebbero portare a imprevedibili futuri nel breve termine destinati a modificare – se non proprio sconvolgere – la prospettiva di una sinistra chiamata entro 2 anni a presentare un’alternativa spendibile contro il Centrodestra a guida Meloni.