Lando Buzzanca, come è morto/ La carriera, la vita privata, le polemiche

Lando Buzzanca è morto domenica 18 dicembre 2022 a 87 anni. L’attore si è spinto a Villa Speranza, a Roma, dove era ricoverato da circa un mese. L’ultima fase della sua vita è stata segnata da ricoveri e polemiche. Buzzanca era stato portato lo scorso anno in una Rsa dopo il ricovero di quaranta giorni al Santo Spirito che si era reso necessario in seguito a una caduta nell’aprile 2021. L’8 novembre l’attore era stato poi trasferito al Policlinico Gemelli in seguito alla rottura di un femore, per poi essere portato nel centro di riabilitazione dove è morto. Lando Buzzanca – all’anagrafe Gerlando Buzzanca – era nato a Palermo il 24 agosto 1935 da una famiglia di attori. Studiò recitazione alla celebre Accademia Sharoff, a 17 anni si trasferì a Roma. Nel 1959 esordì al cinema con il kolossal “Ben-Hur”, dove appare nella piccola parte di uno schiavo. Nel 1961 Pietro Germi lo volle per il ruolo di Rosario Mulè in “Divorzio all’italiana”. Il successo arrivò con “Il merlo maschio” del 1971, commedia sexy all’italiana diretta da pasquale Festa Campanile.

Lando Buzzanca: la carriera e la vita privata

“Ho interpretato 110 film, ma fin dall’inizio ho sempre scelto, ho sempre voluto fare l’attore. Anche quando non ero nessuno ed ero al verde. Avevo 500 mila lire in tasca che mi aveva dato di nascosto mia madre, ma sono finiti in fretta, ho dormito per strada, ho mangiato alla Caritas, volevo fare il cinema, facevo piccole comparsate, ma sapevo che non bastava”, ha raccontato Lando Buzzanca in diverse occasioni, come riporta l’Ansa. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è stato sposato con Lucia Peralta per 57 anni. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Massimiliano e Mario. In un’intervista di Vanity Fair, l’attore ha confessato che nel corso delle sue lunghe nozze si è concesso qualche scappatella: “Non ho mai avuto una doppia vita. Ho amato mia moglie moltissimo, siamo stati 57 anni assieme e lei mi ha dato solo tre schiaffi. Io non ho mai alzato le mani. Le mie cose con le attrici erano una o al massimo due volte. Tornavo sempre a casa”. Lucia Peralta è morta nel 2010. Dal 2016 l’attore era legato a Francesca Della Valle, 35 anni più giovane.

