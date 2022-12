Lando Buzzanca, com’è morto attore/ Ricoverato dopo caduta da sedia a rotelle, poi..

Com’è morto Lando Buzzanca: dopo caduta da sedia a rotelle…

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte di Lando Buzzanca. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, infatti non è al momento chiaro com’è morto il cantante e attore. Come evidenziato dal Messaggero, Buzzanca era ricoverato presso l’ospedale Gemelli di Roma, dove è deceduto alle ore 14:30 circa di oggi. Qualche particolare lo fornisce Leggo, secondo cui l’attore era ricoverato da fine novembre al Gemelli dopo un periodo trascorso in una Rsa. Buzzanca era caduto dalla sedia a rotelle, riportando una frattura del femore, per questo motivo era stato condotto in ospedale.

Massimiliano Buzzanca: "Papà Lando è sofferente"/ "Non riconosce più nessuno e da giorni non parla"

Pare che avrebbe dovuto lasciare la struttura ospedaliera per essere trasferito in una di riabilitazione, ma la situazione è precipitata, le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte. Delle condizioni di salute dell’attore, comunque, si parlava da tempo. Il figlio Massimiliano, ad esempio, in una recente intervista al Corriere della Sera aveva parlato di «una demenza senile grave, uno stato che è partito dall’afasia».

"Lando Buzzanca rovinato da un operatore violento nella RSA"/ Testimonianza choc a Pomeriggio 5

La querelle per le sue condizioni di salute dell’attore

Proprio a fine novembre aveva spiegato che avrebbe lasciato il Gemelli di Roma per «essere trasferito in un centro specializzato di riabilitazione motoria». Il figlio di Lando Buzzanca aveva spiegato che le condizioni del padre non erano floride, ma non c’era nessun allarme. «Purtroppo, a livello cognitivo, con la testa non ci sta più da un bel po’ di tempo e lì c’è ben poco da fare», aveva aggiunto all’AdnKronos. A detta di Massimiliano Buzzanca, al padre era stata diagnosticata una demenza senile grave, uno stato che è partito dall’afasia. Proprio le condizioni di salute dell’attore erano diventate terreno di scontro tra il figlio e la compagna, Francesca Della Valle, che si batteva per far uscire l’attore dalla Rsa e contro l’amministrazione di sostegno che era stata fissata. Anche il dottor Fulvio Tomaselli ha smentito più volte le dichiarazioni del figlio di Buzzanca. Il risultato di questa querelle è una battaglia legale, nel frattempo le condizioni di Lando Buzzanca sono effettivamente peggiorate al punto tale che oggi è morto.

LEGGI ANCHE:

Massimiliano Buzzanca: "Papà Lando sarà trasferito in centro di riabilitazione motoria"/ "Non sta bene ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA