Lando Buzzanca, come sta dopo la caduta?/ Il figlio Massimiliano: “Lotta. Restiamo in allerta”

Come sta Lando Buzzanca dopo la caduta in RSA? Gli aggiornamenti del figlio Massimiliano a Pomeriggio 5

Come sta Lando Buzzanca? Poche settimane fa suo figlio Massimiliano raccontava ai telespettatori di Pomeriggio 5 che suo padre era caduto ed era poi stato trasportato in ospedale dalla RSA. “È scivolato dalla sedia a rotelle e ha battuto la fronte. È stato ricoverato in ospedale per precauzione perché ha un piccolo versamento, ma nulla di grave perché è stato un lieve colpo.”, sono state le parole dell’attore che oggi è tornato sull’argomento, aggiornando sulle attuali condizioni di Lando.

In un videomessaggio inviato a Barbara D’Urso e ai telespettatori di Pomeriggio 5, Massimiliano Buzzanca ha spiegato che suo padre è ancora in ospedale e sembra fare piccoli passi in avanti verso la guarigione.

Lando Buzzanca in ripresa? “Lotta e noi lottiamo con lui”

“Io sono andato a vedere papà ieri e tornerò a vederlo domani, sta meglio.” ha esordito Massimiliano Buzzanca sul padre Lando. Ha dunque proseguito: “Lo hanno cambiato di reparto. Dorme e quando è sveglio diciamo che chiacchiera anche se non abbiamo ancora capito di cosa si chiacchiera.” Ha perciò tranquillizzato tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato grande apprensione per le condizioni di salute di suo padre: “Comunque sta meglio, lotta, noi lottiamo, tutta la mia famiglia è con mamma e papà. Voi lottate con noi perché bisogna sempre lottare.”

Qualche ora, fa, ospite a Generazione Z su Rai 2, Massimiliano Buzzanca ha però rivelato che il padre Lando “non sta benissimo, è scivolato da una sedia a rotelle” e che tutta la famiglia sta “aspettando notizie e siamo in allerta”.

