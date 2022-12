Lando Buzzanca, figlio Massimiliano: “Non era isolato”/ “Della Valle solo un’amica”

Durante la puntata di ieri sera di Zona Bianca si è tornati a parlare della morte di Lando Buzzanca, il noto attore italiano scomparso lo scorso 18 dicembre all’età di 87 anni. In studio vi era il figlio Massimiliano, che negli ultimi giorni è stato un po’ accusato, accuse sempre rimandate al mittente, di aver abbandonato l’artista. “La persona che dice di essere stata la compagna – spiega Massimiliano Buzzanca riferendosi a Francesca Della Valle, compagna di Lando – ad ottobre di quest’anno, 2022, è uscita fuori una sentenza in Corte d’Appello che dice che la signora non è stata in grado di provare il rapporto fra mio padre e lei e quindi lei non aveva alcun diritto su mio padre, neanche quello di sposarlo”.

“Quindi stiamo parlando di una persona – ha proseguito – che in questi anni ha accompagnato mio padre, e nessuno lo nega, come un’amica, anche perchè lei stessa ha dichiarato durante questo procedimento civile che si frequentavano sporadicamente, che non ha mai dormito a casa e che non ha mai avuto le chiavi di casa”. In studio vi era anche Morena Zapparoli, amica della Della Vella, che punta il dito nei confronti della famiglia Buzzanca: “Tu sei proprio sicuro e te lo chiedo con il massimo rispetto, di aver fatto di tutto per far star bene tuo papà?”.

LANDO BUZZANCA, MASSIMILIANO: “TUTTI GLI AMICI LO ANDAVANO A TROVARE…”

E Massimiliano Buzzanca ha replicato: “Non ho fatto miracoli, non so farli”. Al che Morena Zapparoli ha proseguito: “Sono undici mesi all’interno di una Rsa isolato, si perde la cognizione del tempo”. Ma Massimiliano non ci sta: “Ma quale isolato Morena, tu eri dentro? Non sono isolati gli anziani”.

Poi la Zapparoli ha proseguito: “Gli affetti siete voi figli ma anche la compagna e gli amici, ho parlato con amici che mi hanno detto che non riuscivano ad andare a trovarlo perchè l’amministratore di sostegno lo impediva”. Ma il figlio del defunto ribatte: “Quali amici? Tutti gli amici che son passati da me sono andati tutti a trovare papà e mi hanno detto che era curato, amato e sistemato in maniera tale che non poteva avere problemi”.

