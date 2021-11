Lando Buzzanca, figlio Massimiliano/ “Papà non voleva sposare Francesca Della Valle”

Il figlio di Lando Buzzanca, Massimiliano, è intervenuto ai microfoni di “Pomeriggio Cinque” nel corso della puntata andata in onda ieri, lunedì 15 novembre 2021. In particolare, l’uomo è intervenuto sulla situazione legata al legame del padre con Francesca Della Valle, facendo un passo indietro e raccontando la disavventura vissuta in primavera dall’attore: “A metà aprile papà ha avuto un incidente domestico durante la notte. La donna di servizio, Elena, mi ha avvertito alle 6 del mattino successivo. Ho chiamato un’ambulanza e da lì è nato tutto. Ha sbattuto la testa, ha avuto un versamento cerebrale e l’hanno tenuto prima due mesi al Santo Spirito, per consentire al versamento di riassorbirsi, poi è stato mandato in un’altra struttura per fare fisioterapia e fare logopedia”.

Fredella Vs Francesca Della Valle/ "A cosa serve il matrimonio con Lando Buzzanca?"

Il punto è che la notizia non sarebbe dovuta trapelare, tanto che in tutta la famiglia Buzzanca, soltanto lo zio Salvo, che gestisce l’ufficio stampa, ne era al corrente. Tuttavia, “ci sono state le accuse di una persona che ha detto che noi figli non le consentivamo di vedere nostro padre. Questa persona è Francesca Della Valle. Ha fatto uscire sui giornali lei la notizia dell’accaduto. Almeno un giornalista mi avrebbe dovuto chiamare, ma nessuno l’ha fatto”.

Lando Buzzanca e Francesca Della Valle/ Figlio dell'attore “Nozze? Papà poco lucido”

LANDO BUZZANCA, IL FIGLIO MASSIMILIANO: “FRANCESCA DELLA VALLE DICE COSE NON VERE, MI VIENE VOGLIA DI CHIAMARE IL MIO AVVOCATO”

Nel prosieguo del collegamento audiovisivo con “Pomeriggio Cinque”, Massimiliano Buzzanca ha aggiunto che suo papà non ha mai gestito direttamente il patrimonio di famiglia, almeno fino a quando non è venuta a mancare sua moglie. “Noi figli – ha aggiunto – non abbiamo mai messo mano al patrimonio. Al massimo facevamo dei prelievi per suo conto e su sua richiesta, perché aveva difficoltà a utilizzare il bancomat. La signora Della Valle dice che noi gli abbiamo rubato tutto? Non può dire cose così non vere in televisione, mi viene voglia di chiamare un avvocato e dirgli di occuparsene personalmente…”.

Francesca Della Valle "Lando Buzzanca isolato"/ "Senza biancheria pulita da giorni"

In merito al matrimonio di cui si discute tanto in questi giorni, Massimiliano Buzzanca ha precisato: “A me mio padre Lando non ha mai detto di volersi sposare con lei. Papà è una persona del secolo scorso, lui la presentava come la sua fidanzata, ma ne ha avute altre 4 da quando è morta mamma. Si trattava di donne con le quali si accompagnava”. Poi, colpo di scena: “Peraltro, nel 2019 in Puglia la signora Della Valle aveva subìto un rinvio a giudizio, ma non so di preciso in virtù di cosa. Si parlava di falso in atto pubblico, firma falsa, sostituzione di persona e di ipotesi di truffa. Lei sostiene che sia andato tutto in prescrizione…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA