Lando Buzzanca, Francesca Della Valle denuncia “È sparito”/ Il figlio Massimiliano…

Si torna a parlare della vicenda di Lando Buzzanca e della sua compagna Francesca Della Valle, negli studi di Pomeriggio 5, classica striscia di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso. In collegamento vi è Massimiliano, il figlio del noto attore, che ha cercato di fare un po’ di chiarezza sulle ultime vicende riguardanti il padre, che recentemente è stato trasferito da una struttura ad un’altra. Uno spostamento a cui la stessa Francesca Della Vella ha reagito pubblicando alcuni post su Facebook, e paragonandosi alle compagne dei Desaparecidos: “Oggi in Italia più di 250mila persone sono sottoposte a questa tortura – dice in un video su Facebook la giornalista – abbiamo affiancato un’interrogazione parlamentare dell’onorevole Barelli per l’abrogazione della stessa ma è necessario che insieme poniamo fine a questo scempio”.

ALEX BELLI, L'EX KATARINA VS STELLA: "MI HA TRADITO CON TE"/ Lei: "Ci vedevamo ma..."

Massimiliano Buzzanca ha replicato: “Si assumerà le sue responsabilità davanti a quello che ha detto la signora La Vacca perchè scempio e tortura, l’accomunarsi alle donne dei Desaparecidos lo trovo di una mancanza di gusto terribile”. Quindi ha aggiunto: “Chi può vedere realmente mio padre Lando Buzzanca? Tutti quelli che chiedono all’amministratore di sostegno di andarlo a trovare, compresa la signora La Vacca”.

Roberto Alessi smentisce Stella "Tu ami Alex Belli ma lui non ama te"/ Lei: "Falso!"

LANDO BUZZANCA, FRANCESCA DELLA VALLE E MASSIMILIANO: LE ULTIME DA POMERIGGIO 5

Poi, sul trasferimento di Lando Buzzanca: “Mi ha chiamato l’amministratore di sostegno e mi ha detto che nella struttura sono passati, dove stava prima la fondazione Santa Lucia, sono passati i canonici sei mesi e dopo sei mesi la struttura stessa ti chiede di trasferire chiunque in un’altra struttura per continuare per un altro periodo di tempo il percorso riabilitativo di papà. Io sono stato informato sul trasferimento così come è stato informato mio fratello Mario”.

Pomeriggio 5 ha intervistato anche il padre di Francesca, che ha spiegato: “E’ molto dispiaciuta perchè la realtà è diversa da come viene evidenziata, siamo in attesa. Le ho detto che poteva evitare di evidenziare le questioni sull’amministratore di sostegno. Il figlio di Lando? Fa il suo ruolo come io faccio il mio di padre”. Infine gli amici di Francesca aggiungono: “A noi Lando Buzzanca è stato presentato come un compagno di lavoro”.

Stella, amica di Alex Belli Vs Katarina "L'ha solo sfruttato"/ "Il suo non era amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA