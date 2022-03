Lando Buzzanca, Francesca Lavacca lo rivede in Rsa/ Figlio “Non riconosce neppure me”

Novità importanti in arrivo su Lando Buzzanca. Nelle passate settimane, la compagna dell’attore, Francesca Della Valle (al secolo Francesca Lavacca), aveva denunciato alla stampa di non riuscire a vedere il marito in ospedale e di non sapere più nulla sul suo conto. Come svelato nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio 5, però, la donna ha avuto finalmente il permesso di andare a trovare Lando Buzzanca. Come aveva denunciato via social, a detta della donna Lando le era stato portato via per ostacolare il loro amore ed il tanto desiderato matrimonio.

Massimiliano Buzzanca, figlio di Lando, è tornato nello studio d Pomeriggio 5 per aggiornarci sulla situazione delicata legata al padre. Parlando della compagna dell’attore, Massimiliano ha precisato: “Non ha mai smesso di vederlo, lei ha sempre avuto il permesso di vedere papà da sempre. L’unico motivo per cui ad un certo punto non è stato permesso a nessuno di vedere papà è perché non so se lo sapete ma abbiamo avuto un periodo di Covid ed in quel periodo Rsa ed ospedali hanno avuto una chiusura quasi totale”.

Lando Buzzanca, Francesca Lavacca lo ha rivisto in Rsa: interviene il figlio Massimiliano

Barbara d’Urso ha voluto sapere se per caso il padre Lando Buzzanca lo avesse messo al corrente della visita di Francesca Lavacca: “Papà neanche a me riconosce!”, ha esclamato Massimiliano, lasciando la conduttrice interdetta. “Mi pesa tantissimo dirlo, ma papà purtroppo versa in una condizione in cui se ti va bene intuisce in te qualcosa di familiare”, ha svelato il figlio di Lando. Massimiliano anche per questo non avrebbe alcun sentore di come sarebbe andato il loro incontro: “L’unica cosa che posso dire è che avendo rispettato le procedure Covid, ossia il lenzuolone, la mascherina, non c’è stato il contatto fisico che aveva nell’altra struttura”, ha spiegato ancora il figlio.

Massimiliano ha appreso dell’incontro tra il padre e la fidanzata dal momento che Francesca avrebbe chiesto ed ottenuto l’autorizzazione dall’amministratore di sostegno. Alla domanda di Morena Funari sul perché la famiglia non abbia deciso di permettere alla compagna di potersi prendere cura di Buzzanca senza tenerlo in una Rsa, Massimiliano ha replicato: “Tu accoglieresti a casa una persona che ha avuto ed ha fatto nei confronti di un tuo parente e di altre persone quello che la signora ha fatto in questi ultimi anni, ossia tentativi di truffe, tentativi di firme false eccetera? Hai la certezza che questa persona sia innamorata di papà e non di un’altra cosa?”. “In questo momento mio padre è mio figlio”, ha aggiunto, ribadendo di non fargli frequentare persone di cui lui non si fida.



