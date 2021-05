Lando Buzzanca in ospedale/ Come sta? Incidente domestico: “Una brutta caduta”

Ore di preoccupazione per Lando Buzzanca. L’attore palermitano è stato ricoverato presso l’ospedale Santo Spirito a Roma a causa di un incidente casalingo. A quanto pare è stata una caduta a rendere necessario per Buzzanca il ricovero immediato. A darne la notizia è la sua compagna Francesca Della Valle, al suo fianco da 5 anni, che ad un’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale OGGI annuncia l’incidente del compagno ma lancia anche un appello: vuole poter stare al suo fianco in questo momento così delicato, cosa che, come lei stessa dichiara, non le viene resa possibile. L’attore, noto per tanti film di culto come Divorzio all’italiana e Sedotta e abbandonata, ha 85 anni e si trova attualmente ricoverato per una brutta caduta in casa.

Lando Buzzanca vs figli: "Vogliono la mia casa"/ "Per loro sono rimbambito, ma..."

Lando Buzzanca, come sta dopo l’incidente?

Come sta Lando Buzzanca? Al momento non arrivano notizie su quelle che sono le condizioni di salute dell’attore palermitano, ricoverato all’ospedale capitolino Santo Spirito per una caduta. Il settimanale OGGI ci ricorda che i figli, dopo l’ischemia che ha colpito Buzzanca nel 2014, hanno deciso di affiancare al padre qualcuno che potesse aiutarlo a gestire i propri beni. Francesca Della Valle, che è compagna e non moglie dell’attore, su richiesta dell’amministratore di sostegno non può vederlo né ricevere notizie sul suo stato di salute.

