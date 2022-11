Lando Buzzanca in ospedale: l’allarme del medico/ “É scheletrico e sfinito”

L’allarme del medico di Lando Buzzanca

Fulvio Tomaselli, medico che segue Lando Buzzanca che è stato ricoverato presso il Policlinico di Roma, lancia l’allarme per le condizioni dell’attore. Attraverso un post pubblicato su Facebook, il medico di fiducia dell’attore ha aggiornato i fan dell’artista sulle sue condizioni dopo il ricovero in ospedale.

“Dopo le ‘amorevoli cure’ in una rsa dal 27 dicembre, hanno travolto un uomo, che un anno fa camminava e parlava, nella tragica ombra di se stesso, rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito, drammaticamente lucido“, racconta con un post su Facebook, aggiungendo: “Vorrei farvi vedere le immagini di Lando Buzzanca. Non mi ferma la privacy, ma il rispetto per una icona italiana famosa nel mondo. Questo stato l’ho denunciato il 5 agosto, come suo medico di fiducia”.

Le parole del figlio di Lando Buzzanca

Il ricovero in ospedale di Lando Buzzanca è stato necessario in seguito ad una caduta. Per accertare le sue condizioni, l’attore è stato sottoposto a diversi esami tra cui tre tac. A confermare la notizia, ai microfoni di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso che si occupa frequentemente del caso dell’attore, è stato il figlio Massimiliano Buzzanca: “È stato ricoverato in ospedale per precauzione perché ha un piccolo versamento, ma nulla di grave perché è stato un lieve colpo. Dovrebbero averlo portato in geriatria, dovrebbe rimanerci anche nel week end. Era tranquillo e dormiva nelle ultime ore, quando ho avuto le ultime notizie”.

