La compagna di Lando Buzzanca, Francesca Della Valle, rischia il processo per circonvenzione di incapace. Lo riporta TgCom24, secondo cui per la donna, attualmente indagata, la Procura di Roma avrebbe chiesto il rinvio a giudizio a due anni dalla morte dell’attore, scomparso nel 2022 all’età di 87 anni.

Francesca Della Valle (all’anagrafe Francesca Lavacca) nel 2021 si sarebbe occupata delle pubblicazioni di matrimonio a Canosa di Puglia, poi le nozze sarebbero saltate su richiesta dell’amministratore di sostegno dell’artista al giudice tutelare. Secondo l’accusa che potrebbe vederla finire alla sbarra, Francesca Della Valle avrebbe agito quando Lando Buzzanca era in una condizione di deficit cognitivo tale da non avere piena capacità di autodeterminazione.

Lando Buzzanca, la compagna Francesca Della Valle accusata di circonvenzione di incapace

In sintesi, per l’accusa la compagna di Lando Buzzanca lo avrebbe indotto a sposarla quando non era capace di autodeterminarsi, il tutto per questioni di eredità. Francesca Della Valle, 54 anni, avrebbe approfittato “dello stato di deficienza psichica” dell’attore “ben consapevole delle sue condizioni psicofisiche inidonee alla libera autodeterminazione, atto in forza del quale diveniva erede a seguito del decesso avvenuto il 18 dicembre 2022“.

La famiglia di Lando Buzzanca e Francesca Della Valle sono in guerra da tempo e ora i figli potranno costituirsi parte civile in qualità di eredi. L’inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Lando Buzzanca continua a far discutere e il prossimo capitolo, dopo l’udienza preliminare del 6 febbraio scorso davanti al gup, sarà quella del prossimo maggio.