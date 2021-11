Lando Buzzanca, l’amico Sergio/ “Non ha assolutamente intenzione di sposarsi”

Lando Buzzanca non si sarebbe mai sposato. Ne è convinto Sergio, un carissimo amico dell’attore palermitano, intervenuto ieri presso il programma di Canale 5, Pomeriggio 5, classico salotto quotidiano condotto da Barbara D’Urso. Il signor Sergio è andato a trovarlo recentemente, ed ha spiegato: “Mai parlato di questa fidanzata (riferendosi a Francesca Della Vecchia che invece sostiene di voler sposare Lando ndr), assolutamente no”. Sergio ha trovato un Lando molto segnato dalla malattia: “Per Lando era difficilissimo parlare, non si esprimeva. io gli dicevo ‘sono Sergio Lando, non mi riconosci?’ E mi guardava, mi fissava e poi girava lo sguardo verso l’infinito come a cercare di ricordare”.

Quindi ha proseguito: “Io l’ho stimolato, siamo rimasti assieme oltre un’ora, lo stimolavo nei ricordi del passato, talora aveva qualche balzo, qualche lucidità, ricordava forse qualcosa, ma aveva anche dei moti di stizza, come uno che vuole parlare, ricordare, dire qualcosa, ma non riusciva, mi ha fatto tanto male”. Barbara D’Urso chiede quindi all’amico di Lando Buzzanca se l’artista fosse pronto e voglioso di sposarsi, e lui ha replicato: “Io credo assolutamente no, assolutamente no perchè conosco Lando. Ha avuto le sue avventure, era straordinario e brillante, lo conosciamo tutti, ma contemporaneamente anche saggio, c’era una saggezza in lui che gliel’ha inculcata la moglie”.

LANDO BUZZANCA, L’AMICO SERGIO: “AVEVA DELLE AVVENTURE MA ERA UN SAGGIO”

Quindi ha concluso: “Lando era per la famiglia, poteva avere degli sbalzi, avventure e cose del genere, colpi di fulmine ma..”. Il “caso” Lando Buzzanca è esploso in particolare negli ultimi giorni dopo che della vicenda ne ha trattato attentamente il programma Le Iene. Francesca Della Vecchia, la fidanzata dell’attore, è convinta che lo stesso voglia sposarsi, ma per Massimiliano Buzzanca, il figlio dell’artista, il papà non è lucido e non è assolutamente intenzionato a sposarsi. Chi avrà ragione? La sensazione è che il caso sia tutt’altro che chiuso, seguiranno ancora numerosi aggiornamenti.

