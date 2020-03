Lando Fiorini, canzone “Ma che ce frega”/ Flash mob: la società dei magnaccioni…

Il flash mob degli italiani contro il coronavirus è ormai diventato un appuntamento fisso. Ogni giorno, alle 18, gli italiani si danno appuntamento sui balconi per cantare insieme una canzone del repertorio musicale italiano con cui cercano di esorcizzare la paura del coronavirus che continua a provocare morti e contagiati. La canzone scelta per il flash mob del 19 marzo, giorno della Festa del papà, è una canzone del repertorio romano. Sui balconi della capitale, i cittadini di Roma canteranno la canzone di Lando Fiorini “Ma che ce frega”. Un modo per sorridere, ma anche per esorcizzare la paura con un brano allegro e spensierato. Dopo aver cantato l’Inno di Mameli, Azzurro di Celentano, Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, solo per citare qualche brano, oggi gli italiani hanno scelto una delle canzoni più famose del repertorio musicale romano.

Contro il coronavirus, gli italiani cantano e per il flash mob scelgono “Ma che ce frega” conosciuta anche come ‘La società dei magnaccioni’. In un periodo in cui non si può far finta di niente, per esorcizzare la paura del periodo, gli italiani cantano un inno allegro e conosciuto per sorridere anche se per pochi minuti. “Ma che ce frega ma che ce importa” è ormai diventato uno dei ritornelli più famosi, cantanto in diverse occasioni e che assume un significato diverso in base al contesto in cui viene cantato. Il contesto originale è quello sociale, ma oggi, in vista del flash mob contro il coronavirus, assume un significato assolutamente diverso. Se, dunque, volete unirvi al flash mob di oggi, ecco il testo della canzone:

Fatece largo che passamo noi

Sti giovanotti de’ sta Roma bella

Semo ragazzi fatti cor pennello

E le ragazze famo innamorà

E le ragazze famo innamorà

Ma che ce frega ma che ce ‘mporta

Se l’oste ar vino ci ha messo l’acqua

E noi je dimo e noi je famo

C’hai messo l’acqua

Nun te pagamo ma però

Noi semo quelli

Che j’arrisponnemmo ‘n coro

E’ mejo er vino de li Castelli

De questa zozza società

E si per caso vi è er padron de casa

De botto te la chiede la pigione

E noi jarrispondemo a sor padrone

T’amo pagato e ‘n te pagamo più

T’amo pagato e ‘n te pagamo più

Che ce arifrega che ce arimporta

Se l’oste ar vino ci ha messo l’acqua

E noi je dimo e noi je famo

C’hai messo l’acqua

Nun te pagamo ma però

Noi semo quelli

Che j’arrisponnemmo ‘n coro

E’ mejo er vino de li Castelli

De questa zozza società

Ce piacciono li polli

Li abbacchi e le galline

Perché son senza spine

Nun so’ come er baccala’

La societa’ dei magnaccioni

La societa’ della gioventù

A noi ce piace de magna e beve

E nun ce piace de lavora’

Portace ‘nantro litro

Che noi se lo bevemo

E poi jarrisponnemo

Embe’ embe’ che c’è

E quanno er vino embe’

C’arriva al gozzo embe’

Ar gargarozzo embe’

Ce fa ‘n figozzo embe’

Pe falla corta pe falla breve

Mio caro oste portace da beve

Da beve da beve



