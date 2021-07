Lando Norris derubato dell’orologio/ Rapina durante gli scontri post finale Euro2020

Brutta disavventura per Lando Norris, pilota della Formula 1 per la scuderia McLaren: durante gli scontri occorsi a Wembley dopo la finale degli Europei 2020 tra Italia e Inghilterra l’alfiere della monoposto color papaya è rimasto vittima di una rapina. Stando a quanto affermato in una nota dalla stessa scuderia inglese, Norris è stato derubato dell’orologio che portava al polso: pure per fortuna non ha subito altri danni che se chiaramente il giovane pilota classe 1999 è molto scosso dall’accaduto. Racconta dunque la McLaren questa mattina: “Lando Norris è stato coinvolto in un incidente, dopo la finale di Euro 2020 a Wembley, durante il quale è stato preso l’orologio che indossava. Per fortuna Lando è rimasto illeso ma è comprensibilmente scosso”.

LANDO NORRIS DERUBATO DELL’OROLOGIO, MCLAREN: “VICENDA OGGETTO DI INDAGINE”

Davvero un brutto avvenimento per Lando Norris, che pure solo questa settimana sarà protagonista con la McLaren a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021: come abbiamo detto prima, il pilota è stato derubato del suo orologio, ma per fortuna non ha subito altro, durante gli scontri occorsi a Londra domenica sera, Di cui pure ovviamente ancora si discute con toni feroci: le devastazioni e le risse scoppiate, prima e durante le partite, hanno portato a ben 86 arresti per diversi reati tra cui aggressione, ubriachezza e reati di ordine pubblico. In chiusura della nota la McLaren ha pure aggiunto che “Non ci saranno ulteriori commenti sulla vicenda”, dato che pure questa è attualmente “oggetto di un’indagine di polizia”.

