Lanfranco Pace e Sarah, ex marito e figlia Giovanna Botteri/ Mistero sulla rottura

Lanfranco Pace è l’ex marito di Giovanna Botteri. Anche lui giornalista, è padre di Sarah Ginevra Pace, la figlia trentenne nata dall’amore con la famosa inviata di casa Rai. Di Sarah, tuttavia, non si hanno moltissime informazioni. Nel senso che dalle ricerche in rete emerge solo il suo impiego come manager in un’importante azienda italiana. Proprio come i suoi genitori, inoltre, Sarah è molto riservata e dunque appare complicato scovare ulteriori dettagli sulla sua vita privata. Per quanto riguarda il padre, invece, sappiamo che nel 1969 ha preso parte al gruppo parlamentare di sinistra, Potere Operaio. Successivamente fonda la rivista Metropoli insieme a Paolo Virno, Lucio Castellano e Franco Piperno. Nel 2008 subentra a Giuliano Ferrara per condurre la nota trasmissione Otto e Mezzo su LA7 per circa un biennio.

Lanfranco Pace, ex marito Giovanna Botteri: cosa fa oggi?

Il giornalista Lanfranco Pace, oggi, è una delle firme del quotidiano Il foglio. Nel corso della sua carriera si è cimentato anche nell’esperienza di scrittore e il suo primo libro, uscito nel 2007, è stato dedicato a Nicolas Sarzoky, ventitreesimo presidente della Repubblica francese, dal 16 maggio 2007 al 15 maggio 2012. Lanfranco Pace, prima delle nozze con Giovanna Botteri, è stato unito in matrimonio con un’altra reporter, Stefania Rossini, dalla quale ha avuto anche una figlia. I motivi della separazione da Giovanna Botteri, invece, sono ancora ignoti: entrambi, pur essendo personaggi pubblici, hanno preferito tenere al riparo dal gossip gli aspetti della propria vita privata e sentimentalegiovanna.

