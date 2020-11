Lanfranco Pace e Sarah Ginevra, ex compagno e figlia Giovanna Botteri/ Grande amore..

Giovanna Botteri, da anni protagonista indiscussa del giornalismo italiano, è sempre molto riservata e, nonostante, nell’ultimo periodo i riflettori si siano accesi sulla sua figura per aver raccontato la pandemia in Cina, della sua vita privata, si sa davvero molto poco. La Botteri, infatti, non ha profili social dove sbirciare notizie sulla sua vita e del suo privato si hanno pochissime informazioni. Tuttavia, ci sono due persone che resteranno sempre tra le più importanti per la giornalista. Il cuore della giornalista, al momento, sembrerebbe occupato solo dalla figlia Sarah Ginevra, nata dalla sua e importante storia d’amore con Lanfranco Pace da cui si è separata. Pur non avendo mai trascurato la propria carriera, la Botteri è riuscita a costruirsi una famiglia e, nonostante l’amore con Lanfranco Pace sia finito, resterà sempre legata a lui per il dono più prezioso che le abbia fatto, la figlia Sarah Ginevra.

LANFRANCO PACE E GIOVANNA BOTTERI: AMORE E PASSIONE PER IL GIORNALISMO

Lanfranco Pace e Giovanna Botteri hanno vissuto un’importante storia d’amore coronata dalla nascita della figlia Sarah Ginevra, ma hanno anche condiviso la passione per il giornalismo. Esattamente come la madre di sua figlia, infatti, anche Lanfranco Pace è un giornalista e scrittore inglese naturalizzato italiano. Attualmente è opinionista politico per il quotidiano Il Foglio e si è fatto conoscere anche dal pubblico televisivo conducendo la trasmissione di La7 “Otto e mezzo”. Oltre ad aver vissuto la storia d’amore con la Botteri, Lanfranco Pace è stato sposato anche con Stefania Rossini, anche lei giornalista e dalla quale ha avuto un’altra figlia. Il giornalismo e la scrittura hanno fatto e continuano a far parte della vita di Pace che, esattamente come la Botteri, mantiene un basso profilo preferendo non far parlare del suo privato.

SARAH GINEVRA PACE, LA LONTANANZA DALLA MADRE GIOVANNA BOTTERI

Sarah Ginevra Pace, esattamente come la madre Giovanna Botteri e il padre Lanfranco Pace, è una giovane donna schiva e riservata. Anche di lei si sa davvero poco. Le uniche informazioni riguardano la sua formazione. Pare, infatti, che si sia laureata in economia e lavori come manager di un’importante azienda avendo così scelto una strada diversa da quale percorsa dai genitori. Della figlia, Giovanna Botteri parla raramente. Tuttavia, durante l’intervista concessa a Mara Venier, in una puntata di Domenica In trasmessa lo scorso giugno, ha ammesso di sentire la mancanza della figlia nei periodi che trascorre lontana dall’Italia. “In Italia era tutto normale, era complicato spiegare ciò che accadeva. Non capivano. Quando è successo in Italia mi capivano, ma ormai ero io ad avere paura. avevo mia figlia sola, chiusa in casa a Roma”, raccontava parlando del lockdown vissuto in Cina e, successivamente, di quello italiano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA