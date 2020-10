Lanfranco Pace e Sarah Ginevra, ex compagno e figlia Giovanna Botteri/ “La vita…”

Della vita privata di Giovanna Botteri si sa davvero poco. La giornalista Rai è una delle più apprezzate dai colleghi e amata dal pubblico. Professionale e super preparata, Giovanna Botteri ama far parlare di sè per il proprio lavoro separando nettamente la propria vita privata dal lavoro. Le uniche informazioni che si hanno sulla vita sentimentale della giornalista riportano a Lanfranco Pace, un giornalista inglese con cui ha avuto una lunga relazione. Un amore che è stato coronato dalla nascita di una figlia, Sarah Ginevra Pace che ha scelto una strada diversa dal giornalismo. Come fa sapere il portale YouMovies, la figlia di Giovanna Botteri ha scelto di studiare economia lavorando poi come manager in un’importante azienda italiana. Anche Sarah Ginevra, esattamente come la madre, è super riservata.

LANFRANCO PACE E SARAH GINEVRA: LA VITA PRIVATA DI GIOVANNA BOTTERI TOP SECRET

Della vita privata attuale di Giovanna Botteri non si sa assolutamente nulla. Dedita al lavoro, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni lo scorso maggio, la giornalista ha raccontato di non avere molto vita sociale e di lavorare tanto. “Mia figlia Sara è venuta con me a New York e a trovarmi in Cina a ottobre, quando mi sono trasferita – ha svelato -. Sarebbe dovuta tornare a marzo. Per ora non ho molta vita sociale. Lavoro come una matta e quando finisco ne approfitto per dormire e recuperare. La solitudine è abbastanza forte. Lavoro tanto e cerco di non pensarci, anche se pesa”. Ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, Giovanna Botteri svelerà qualche dettaglio in più della sua vita privata?



