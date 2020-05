LANFRANCO PACE E SARAH GINEVRA, MARITO E FIGLIA GIOVANNA BOTTERI/ “Qui a Pechino…”

Pubblicità

Si conosce decisamente poco circa la vita privata di Giovanna Botteri, storica giornalista della Rai attualmente inviata a Pechino. La Botteri è un volto decisamente conosciuto ai più, specie alla luce del caso Striscia la Notizia che l’ha vista coinvolta suo malgrado. Pur di uscire al più presto da questo polverone mediatico, Giovanna è intervenuta con un videomessaggio all’indirizzo di Michelle Hunziker, in cui ha precisato di non avercela né con lei né col programma. La sua unica preoccupazione è quella di salvaguardare la sua persona, intento in cui è riuscita perfettamente almeno fino alla messa in onda del servizio in questione. Per esempio, su ciò che attiene alla sua sfera più intima (matrimonio e figli), la cronista non si è mai sbilanciata. Le biografie riportano come suo marito il collega Lanfranco Pace, con cui ha avuto anche una figlia, Sarah Ginevra, che oggi ha 30 anni.

Giovanna Botteri a Pechino lontana dagli affetti: “La solitudine pesa”

Sono rarissime le volte in cui Giovanna Botteri fa riferimento in pubblico a suo marito e a sua figlia. In una di queste poche occasioni, di recente, si è soffermata in particolare su Sarah, facendo sapere che “è venuta con me a New York e a trovarmi in Cina a ottobre, quando mi sono trasferita. Sarebbe dovuta tornare a marzo”. Causa Covid-19, però, la famiglia non si è più ricongiunta. Nella stessa intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la Botteri ha descritto così la sua vita sociale (per ora assente): “Lavoro come una matta e quando finisco ne approfitto per dormire e recuperare. La solitudine è abbastanza forte. Lavoro tanto e cerco di non pensarci, anche se pesa”.

Chi è Lanfranco Pace, marito di Giovanna Botteri

A quanto si dice, Giovanna Botteri e Lanfranco Pace si sono separati diverso tempo fa. Anche Pace è un giornalista televisivo affermato, avendo condotto, nel 2008, il programma di La7 Otto e mezzo. Fino a quel momento ne aveva curato il servizio di apertura intitolato Il Punto. Nel 2007 ha pubblicato il libro Nicolas Sarkozy. L’ultimo gollista ed è attualmente editorialista del quotidiano Il Foglio. Prima di assumere posizioni politiche più moderate, ha fatto parte per anni di Potere Operaio, divenendo peraltro uno dei massimi dirigenti di questo gruppo extraparlamentare.



