Lanfranco Pace e Sarah marito e figlia Giovanna Botteri/ “Legame oltre le distanze”

Lanfranco Pace e Sarah Ginevra sono rispettivamente ex compagno e figlia di Giovanna Botteri, la giornalista recentemente vittima di body shaming da Striscia La Notizia. L’inviata della Rai in Cina è sempre stata molto attenta a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata di cui si conosce davvero pochissimo. Le poche notizie che abbiamo a disposizione sono una relazione passata con Lanfranco Pace, giornalista inglese. Un amore lungo e duraturo suggellato anche dalla nascita di una figlia di nome Sarah Ginevra. La figlia si è laureato in Economia ed oggi lavora come manager in un’azienda italiana importante. L’ex compagno, invece, è un giornalista inglese affermato e conosciuto anche qui da noi. Lanfranco Pace, infatti, nel 2008 ha condotto il programma “Otto e mezzo” in onda su La7 dopo essersi occupato del servizio di apertura “Il Punto”. Non solo giornalista, visto che ha debuttato anche come scrittore pubblicando nel 2007 il libro “Nicolas Sarkozy. L’ultimo gollista“. Il giornalista oggi è una delle firme autorevoli de “Il Foglio”.

Giovanna Botteri vittima di Body shaming: “attacchi stupidi e inconsistenti”

Le curiosità sulla vita privata di Giovanna Botteri sono scoppiate negli ultimi mesi visto che la giornalista ed inviata della Rai è diventata un volto quotidiano per via degli aggiornamenti in diretta dalla Cina sulla delicatissima emergenza sanitaria da Coronavirus. Tra un collegamento e l’altro la giornalista è stata poi presa di mira da Striscia La Notizia con un servizio che ha fatto scoppiare il caso “body shaming”. Una vicenda che si è conclusa nel migliore dei modi, ma che ha permesso alla giornalista di lanciare un messaggio di riflessione dalle pagine di Repubblica. “Mi piacerebbe che l’intera vicenda potesse essere un momento di discussione vera, permettimi, anche aggressiva, sul rapporto con l’immagine che le giornaliste, quelle televisive soprattutto, hanno o dovrebbero avere secondo non si sa bene chi” – ha detto la Botteri che parlando di Pechino ha poi sottolineato – “qui le giornaliste sono giovani e vecchie, bianche, marroni, gialle e nere. Belle e brutte, magre o ciccione. Con le rughe, culi, nasi orecchie grossi”. Per la Botteri, infatti, è importante che questa polemica sia da un lato argomento si di discussione, ma anche di insegnamento per i giovani. “Non vorrei che un intervento sulla mia vicenda finisse per dare credibilità e serietà ad attacchi stupidi e inconsistenti che non la meritano. Invece sarei felice se fosse una scusa per discutere e far discutere su cose importanti per noi, e soprattutto per le generazioni future di donne” – ha precisato l’inviata dalla Cina che da Mara Venier a Domenica ha sottolineato come la lontananza da casa si faccia sentire eccome. “Sì, provo molta solitudine. Ed è una solitudine che purtroppo si trasmette a chi sta lontano. Ma paradossalmente questo ti lega di più agli affetti, che diventano ancora più forti. Resta il senso dell’amore, del legame che va al di là delle distanze” – ha detto emozionata la giornalista.



