Chi è Lang Lang, storia di un talentuoso pianista predestinato

Il suo nome è ben noto tra gli appassionati di musica classica di tutto il mondo, ma è soprattutto in Cina che vanta il massimo splendore. Parliamo di Lang Lang, uno dei pianisti più apprezzati dell’intero continente asiatico e non solo. Il classe 1982 di Shenyang è oggi un affermato artista internazionale, dopo aver faticosamente costruito una carriera da star, con sacrifici e determinazione, ma anche con performance spettacolari ed un talento fuori dal comune.

Lang Lang inizia il suo viaggio nel mondo della musica classica fin da bambino. Ancora molto giovane comincia a studiare lo strumento e appena gli è possibile si trasferisce negli Stati Uniti per perfezionare la tecnica. Nel 1999 si ritrova a sostituire André Watts al Gala del Ravinia Festival: l’esibizione rasenta la perfezione e da quel momento la sua carriera esplode e subisce l’accelerata decisiva. Nel suo repertorio troviamo Mozart, Beethoven, Chopin e Liszt, ma anche tanti altri compositori come Rachmaninov e Prokofiev.

Lang Lang, dalla musica classica al pop: la collaborazione con Pharrell Williams

Il suo stile appassiona e divide allo stesso tempo gli osservatori. I più critici trovano alcune su esibizioni eccessivamente teatrali e condite di una gestualità esagerata; altri invece ritengono che Lang Lang trasmetta al meglio tutte le sue emozioni. Indipendentemente da come la si pensi, il pianista cinese ha scritto pagine molto importanti della musica classica, mettendo a disposizione il suo talento e le sue risorse anche tra i giovani.

Ha infatti fondato la Lang Lang International Music Foundation, che si occupa di promuovere l’educazione musicale in tutto il mondo. Tra le collaborazioni più importanti in carriera, spicca quella con Pharrell Williams, a dimostrazione che nei pensieri del talentuoso pianista cinese non vi è solo la musica classica.

