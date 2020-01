L’Angelo chi è?/ Gli indizi, uomo o donna? “Un applauso…” (Il cantante mascherato)

È l’Angelo il personaggio più enigmatico e controverso de Il Cantante Mascherato, ma chi si nasconde dietro il suo “mondo etereo e misterioso”? “Sono meno demonio di quanto tutti non pensano”, dice lui nel video di presentazione. “Tendo a non nascondere nulla – aggiunge subito dopo – ciò che penso mi si legge in faccia. Nel tempo ho imparato a smussare gli angoli per avere meno problemi – spiega – oggi conto fino a dieci, anche fino a cento e poi te lo dico uguale quello che penso”. A dispetto della maschera che ne cela l’identità, si delinea il ritratto di un artista tormentato ed esuberante; quasi sicuramente un cantante – visto il talento di cui ha dato prova nella prima puntata – che ama esibirsi al cospetto del pubblico: “La mia vita è qui”, dice infatti lui riferendosi al palcoscenico, “non posso fare a meno di sentirmi al centro dell’attenzione”. La sua professionalità non può prescindere dal consenso della platea, perché “un applauso calda il cuore”: un affetto che reputa di fondamentale importanza “specialmente per chi, come me, sceglie la perfezione per regalare un’emozione”. Per il suo percorso ne Il Cantante Mascherato ha scelto di indossare la maschera dell’Angelo con la speranza di riuscire a “scavare dentro” la sua anima: “Qui le ali le ho – dice l’artista nell’intervista – ma nella vita… mi piacerebbero!”.

FLAVIO INSINNA: “SE L’ANGELO FOSSE UN ATLETA…”

Se c’è un mistero che continua a solleticare la curiosità di chi ha assistito alla prima puntata de Il Cantante Mascherato, è quello che riguarda il genere dell’Angelo. Nel video di presentazione, il concorrente sembra rivolgersi al pubblico con una tonalità dalle sfumature femminili, mentre sul palco, esibendosi con una performance da brividi sulle note di “The Sound of Silence”, ha sfoderato con energia una voce completamente maschile. Chi si nasconde dietro questa maschera così particolare? Se in un primo momento il popolo di Twitter era pronto a scommettere tutto su Anna Tatangelo, la cui descrizione sembra calzare con quella del filmato di presentazione, nel corso dell’esibizione si è dovuto ricredere, e sono in molti, oggi, a ipotizzare che l’identità misteriosa sia in realtà quella di Valerio Scanu. L’ex vincitore di Amici, infatti, proprio come il personaggio che si nasconde dietro la maschera, non ha peli sulla lingua; ama stare sul palco e fa della perfezione il punto a cui tendere in ogni esibizione. Per il momento, però, anche i giudici dello show brancolano nel buio e, oltre all’ipotesi su Valerio Scanu, hanno chiamato in causa Arisa, Vladimir Luxuria, Giò Di Tonno e Tania Cagnotto. “Se ci fosse un atleta, uomo o donna, che sa cantare così – ha spiegato Flavio Insinna – direi qualcuno che salta o si butta. Tornava troppo il tema della perfezione”.

IL VIDEO DELL’ANGELO: IL CANTANTE MASCHERATO





