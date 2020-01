L’Angelo, chi è?/ Nuovi indizi, il web punta su Valerio Scanu! (Cantante mascherato)

L’Angelo de Il Cantante Mascherato, chi è? Continua il toto nomi sul possibile personaggio vip che si nasconde dietro la maschera dell’angelo, uno dei personaggi più amati ed apprezzati della prima edizione dello show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Venerdì 31 gennaio 2020 durante la finale finalmente potremo scoprire chi si nasconde sotto la maschera, anche se per il web non ci sono dubbi: si tratta di Valerio Scanu! Durante la semifinale del programma l’Angelo si è dovuto scontrare con Il Mostro vincendo la sfida e approdando così direttamente in finale. Poco prima della sua performance però l’Angelo ha voluto lanciare un nuovo indizio: “questa maschera mi protegge, mi rende libero. Questa sera voglio cantare per voi, ma non per tutti”.

L’Angelo, video dell’ultima esibizione con “This is Me”

Sul palcoscenico l’Angelo si è presentato con “This is me” di Demi Lovato ma, prima di cantare, ha voluto condividere un nuovo indizio: “è stata una serata piena di sorprese, alcune gradite altre meno. Mi sembrate molto sicuri di voi, ma fate attenzione. Ma poi tutti a dire chi sono e nessuno che ascolta il mio cuore? Ascoltare qualcuno che indossa la maschera senza pregiudizi, è una grande occasione. Io sono un angelo e sono molto altro. Perché tra noi due, quello che indossa una maschera sei tu. Questa volta ho voluto giocare la carta del grande show. L’Angelo vi piace o non vi piace? Io resto dell’idea che non sia un mio problema”.

L’Angelo de Il Cantante Mascherato è Valerio Scanu?

Un chiaro riferimento alle parole poco edificanti di Guillermo Mariotto che nelle precedente puntata l’aveva definito come “la versione gay di Zucchero”. L’Angelo, infatti, non si tirato indietro nel commentare questa uscita dicendo: “l’ho trovata una buona performance, soltanto in un momento c’è stata una stonatura e non era la mia. Non un giudizio da parte sua sul canto o se abbia regalato un’emozione, mi ha solo appiccicato un’etichetta. Prima di etichettare le persone bisogna ricordarsi che ognuno di noi è anche molto altro e fra noi due, quello che indossa la maschera sei tu. Sto bene quando canto ed è sempre stato così, smetto di pensare e sono libero”. Intanto la giuria ha fatto i suoi nomi concentrandosi su di uno: Valerio Scanu. Per Patty Pravo, Guillermo Mariotto e Ilenia Pastorelli è l’ex cantante di Amici, mentre per Flavio Insinna è Marco Carta e per Francesco Facchinetti è Massimo di Cataldo. Intanto anche sul web non ci sono dubbi: l’Angelo altro non è che Valerio Scanu. Sarà davvero così?



© RIPRODUZIONE RISERVATA