L’angelo della vendetta/ Video, su Rai 2 il film con Tim Bergmann (oggi, 27 giugno)

Il film L’angelo della vendetta va in onda questa sera, giovedì 27 giugno, alle ore 21:20 su Rai 2 in prima visione. Si tratta di un film del 2018 dedicato esclusivamente alla televisione tedesca e per questo anche molti dei protagonisti non sono noti nel nostro paese. La regia è affidata a Marcus Otto Rosenmuller. Nel cast troviamo tra gli interpreti principali Tim Bergmann, Veronica Ferres, Felicitas Woll, Andrea Sawatzki, Hannes Wegener e Michael Schenk. Nonostante la critica non lasci molte informazioni in merito alla pellicola ci sono grandi aspettative, perché in passato siamo stati abituati a seguire molte pellicole lanciate dalla televisione tedesca e in grado di raccogliere un discreto successo anche nel nostro paese. Vedremo quali saranno i commenti del pubblico sui social network durante la messa in onda.

L’angelo della vendetta, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de L’angelo della vendetta. Clemens Herold è morto nella roulotte della madre Rosie in seguito a un incendio. La donna sarà invece uccisa il giorno dopo, strangolata senza pietà. Saranno Oliver e Pia a dover indagare sull’accaduto per cercare cosa si nasconde dietro questi due terribili ed efferati delitti. La signora Rosie si era andata a confessa da Padre Adalbert, prete del paese, che verrà ucciso poco dopo probabilmente dallo stesso assassino. Inizierà quindi una vera e propria caccia all’uomo che porterà prima o dopo tutti a finire sotto la lente dei sospettati.

