Languishing è l’emozione del 2021/ “Un senso di vuoto, nessuno scopo nella vita”

Si chiama “languishing”, ed è il termine sdoganato dal New York Times, associato all’emozione che molti di noi stanno vivendo in questo 2021 di pandemia, incertezze, drammi e asocialità. In italiano, come scrive l’Huffington Post, si può tradurre in “languire” e Adam Grant, psicologo dell’University of Pennsylvania, autore del libro “Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know”, nonché firma dell’articolo del NYT, lo descrive così: “È un senso di stagnazione e di vuoto. Ti senti come se ti stessi confondendo tra i giorni, come se guardassi la tua vita da un finestrino appannato”.

E ancora: “È l’assenza di benessere. Non hai sintomi di disagi psichici, ma non neanche sei il ritratto della salute mentale. Non funzioni al massimo delle tue capacità. Il ‘languishing’ spegne la tua motivazione e distrugge la tua capacità di concentrarti”. Si tratta quindi semplicemente di assenza di gioia e di uno scopo nella vita, e il termine “langushing” è stato coniato dal sociologo Corey Keyes, che è stato colpito da quante persone non depresse, si comportino in questo periodo come tali.

LANGUISHING: “NON RIESCI A PERCEPIRE TE STESSO CHE SCIVOLA VERSO LA SOLITUDINE”

Quindi lo psicologo cerca di descrivere meglio questo stato di “languishing”: “Non riesci a percepire te stesso scivolare lentamente nella solitudine. Sei indifferente alla tua indifferenza. E quando non riesci a capire che stai soffrendo, non puoi cercare aiuto né fare molto per aiutare te stesso”. Il sociologa sottolinea che all’inizio non è stato facile individuare questa emozione, questo stato d’animo associato alla pandemia di covid: “All’inizio non ho riconosciuto tutti i sintomi che avevamo in comune. Amici che mi dicevano di avere problemi a concentrarsi. Colleghi che, anche col vaccino all’orizzonte, non erano affatto eccitati per l’arrivo del 2021. E io che invece di balzare giù dal letto ogni mattina mi metto a giocare un’ora a Words with Friends”. Cosa fare quindi per uscirne? Prima di tutto è necessario, come da prassi, prendere coscienza del problema; secondariamente, solleva il fatto che non siamo i soli a provare queste emozioni negative, visto che sono molti coloro che la stanno sperimentando. Per superare lo stato di “languishing”, scrive ancora il New Yor Times, è necessario “lasciarsi andare”, e ciò significa abbandonarsi piacevolmente ad un progetto a cui teniamo molto, o magari ad una serie tv. E’ poi fondamentale, è questo è un diktat che funziona sempre nella vita, prendersi un po’ di tempo per se stessi, cercando di mettere da parte i problemi e goderci la vita, nelle nostre possibilità.

