L’ANNO CHE VERRA’, CAPODANNO SU RAI 1/ Ospiti e diretta: Malgioglio show, arrivano gli Autogol

L’Anno che verrà 2023, la diretta

Il countdown che ci porterà verso il 2024 targato Rai 1 è scoccato: si è alzato il sipario sulla diretta de L’Anno che verrà 2023 e si parte subito con fiumi di musica. Amadeus apre la serata calabrese chiamando sul palco Stash che regala al pubblico un medley tutto da ballare. Pubblico in delirio a ritmo dei più grandi successi dei The Kolors ma il delirio puro arriva con l’ultima hit che ci ha accompagnati nel corso dell’ultima estate: “Italodisco”.

Inutile sottolineare il pubblico in visibilio per il momento musicale successivo: sul palco della città di Crotone arriva Cristiano Malgioglio. Il karaoke de L’anno che verrà starà sicuramente impreziosendo la serata di chi sta osservando lo spettacolo comodamente dalla propria tavola imbandita. “Hai illuminato la città!”, ha affermato con sincerità Amadeus prima che il paroliere deliziasse il pubblico con una interpretazione canora a cappella. C’è spazio anche per lo sport: arrivano Gli Autogol per aggiungere ulteriore brio alla serata con simpatiche gag e sfottò a tema sportivo. Chiaramente, in quanto interista, Amadeus viene immediatamente preso di mira dal gruppo!

L’Anno che verrà 2023, anticipazioni del Capodanno su Rai 1: Amadeus attende il 2024 con tanti ospiti

Il Capodanno di Rai 1 è affidato ancora una volta ad Amadeus. È lui a condurre L’Anno che verrà 2023, show che accompagnerà il pubblico nel saluto al 2023 fino al benvenuto al 2024. La trasmissione, anche quest’anno ricca di ospiti, approda per la prima volta in Calabria, per la precisione nella storica città di Crotone. Amadeus condurrà infatti da Piazza Pitagora, simbolo della città.

Solo qualche giorno fa è stato proprio Amadeus ad annunciare la grande novità attraverso un post pubblicato su Instagram: “Ciao a tutti da Amadeus, vi aspetto il 31 dicembre in diretta su Rai1 da Crotone, nella bellissima Calabria, per l’Anno che verrà. Un cast pazzesco per ballare insieme.” sono state le sue brevi anticipazioni. Ma chi salirà sul palco nel corso della lunga serata?

L’Anno che verrà 2023, ospiti e sorprese: da Annalisa a Dargen D’Amico

Il conduttore ha annunciato che il 31 dicembre 2023, in diretta su Rai 1, Rai Radio1 e RaiPlay ad aspettare l’arrivo del nuovo anno con lui, ci saranno: Annalisa, Paola e Chiara, il Volo, i Ricchi e Poveri. E ancora si esibiranno: Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol. Amadeus ha però chiarito che si tratta soltanto di una parte degli ospiti che lo affiancheranno nella sera del 31 dicembre 2023 fino alla notte del 1 gennaio 2024.

Ci saranno infatti ‘altre sorprese’ che scopriremo soltanto nel corso della serata. Ricordiamo infatti che prima della mezzanotte ci saranno le esibizioni di artisti e comici, ma dopo si apriranno le danze per una lunga notte all’insegna della musica dance e non solo.

L’Anno che verrà 2023, come seguire il Capodanno di Rai 1 in diretta streaming

Un cast, quello del L’Anno che verrà 2023, che alternerà dunque musica e leggerezza per riunire davanti ai teleschermi le diverse generazioni. Ricordiamo infine che L’Anno che Verrà è trasmesso in diretta da Rai Radio1 e in simulcast su RaiPlay, ed è realizzato in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, Regione Calabria e Città di Crotone.











