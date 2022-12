L’anno che verrà/ Anticipazioni e diretta: Renga, Pelù, Dargen D’Amico e LDA tra gli ospiti di Amadeus

L’anno che verrà su Rai 1: anticipazioni e ospiti musicali dello show condotto da Amadeus

Su Rai1 anche questo 2022 sarà salutato da L’anno che verrà. Subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a partire dalle 21 circa, Amadeus torna alla conduzione dello show che intratterrà il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte e oltre, per festeggiare insieme l’arrivo del 2023. In diretta dall’Umbria, precisamente da piazza IV Novembre, il conduttore del prossimo Festival di Sanremo si prepara a regalare al pubblico una serata fatta di musica, tanti ospiti e anche risate.

Fiorello "Ecco il brano di Giorgia a Sanremo"/ Panico in diretta, ma...

Partendo dagli ospiti musicali, Amadeus avrà al suo fianco sul palco i seguenti artisti: Piero Pelù, Francesco Renga, Nek, Dargen D’Amico, Umberto Tozzi, Raf, Mr Rain, Modà, Iva Zanicchi, Noemi, Lda, Ricchi e Poveri, Rettore, Sandy Marton, Tracy Spencer. Questi saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi.

Giovanna Civitillo: "Mio marito Amadeus re della lavastoviglie"/ "Sua figlia Alice…"

L’anno che verrà: Nino Frassica, Gabriele Cirilli, Francesco Paolantoni sul palco

Gli ospiti de L’Anno che verrà continuano perché, alternandosi ai grandi artisti musicali, avremo sul palco anche volti comici come Nino Frassica, Gabriele Cirilli, Francesco Paolantoni ed Emanuela Aureli. Ovviamente le performance musicali saranno impreziosite dalle coreografie di un eccezionale corpo di ballo.

Sarà dunque una serata all’insegna della musica, del divertimento e dell’allegria quella con Amadeus su Rai1, come confermato dal direttore Stefano Coletta che, nel corso della conferenza stampa, ha anticipato il suo augurio al pubblico: “Che quest’anno sia di preludio a un anno meno complicato degli ultimi tre che abbiamo vissuto per i quali ancora molte ferite sono aperte”.

Salmo é ospite a Sanremo 2023/ Amadeus: "Ci sarà la nave galleggiante"

L’anno che verrà: l’augurio del direttore di Rai 1 Stefano Coletta

La speranza del direttore di Rai1 è che L’Anno che verrà sia anche l’occasione per riunire diverse generazioni, tra risate ma anche riflessioni sull’anno che sta finendo e quello che si accinge ad iniziare: “Capodanno è un evento Rai, uno dei più importanti perché unisce gioia, divertimento e musica a un riflettore puntato su una città e su una regione. – ha sottolineato Coletta – Nei dodici mesi che compongono un anno tutti abbiamo momenti belli e momenti brutti ma ci sono momenti in cui la gente per qualche ora vuole solo pensieri positivi e questo è l’obiettivo de “L’Anno che Verrà”. Con la speranza di un 2023 che possa essere migliore di quello precedente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA