L’anno che verrà, Capodanno su Rai 1/ Ospiti e diretta: da Loredana Bertè a Orietta Berti

L’anno che verrà in diretta dalle Acciaierie di Terni

Questa sera, venerdì 31 dicembre, alle 21.00 su Rai 1 inizia “L’anno che verrà”, la serata di Capodanno condotta da Amadeus in diretta dalle acciaierie di Terni. La tradizionale festa del Capodanno di Rai 1 verrà trasmessa anche in HD sul Canale 501, su Rai Radio1 e in simulcast su RaiPlay. La serata farà il ‘giro del mondo’ con Rai Italia: si vedrà anche a Pechino, Sydney, New York e in Sud Africa. “Accompagniamo tutti gli italiani con le canzoni, la musica sarà la vera protagonista. Affrontiamo questo spettacolo con il sorriso ma anche con la rabbia di non poterlo fare in assoluta normalità, viviamo l’emergenza da due anni”, ha detto Amadeus in occasione della conferenza stampa. In presenza alla acciaiare ci saranno 700 persone, tra loro 5 abbonati Rai grazie all’iniziativa di Rai Canone “un abbonato in prima fila”.

44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo/ Diretta su Rai 3 gli Oscar del circo

Emanuela Aureli al fianco di Amadeus

Al fianco di Amadeus ci sarà Emanuela Aureli, umbra doc, che con la sua simpatia guiderà il pubblico Rai alla scoperta delle località più suggestive della sua regione. “Il Capodanno della Rai in Umbria è un’occasione molto importante. L’anno che verrà è una bella occasione per far conoscere la nostra Regione anche in tutto il mondo”, ha detto Donatella Tesei, presidente della regione Umbria, in conferenza stampa. Non mancheranno le incursioni di John Vignola e Marcella Sullo dal back stage con interviste nella diretta di Radio1. Il pezzo forte della serata sarà il cast. Anche se nelle ultime ore si è registrata qualche defezione. Non ci sarà il cantante Gigi D’Alessio risultato positivo al Covid: “Farò la quarantena aspettando il nuovo anno e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa!”, ha annunciato sui social.

Capodanno in musica 2021, Canale 5/ Diretta e ospiti: tanti gli assenti da Damante a Zarrillo

Il cast e ospiti di “L’anno che verrà”

Ecco l’elenco degli ospiti musicali previsti per “L’Anno che verrà”, lo spettacolo di Capodanno che andrà in onda in diretta su Rai 1 dalle acciaierie ternane. Saliranno sul palco: Massimo Ranieri, i giudici di “The Voice Senior” Loredana Bertè, Orietta Berti e Clementino (senza Gigi D’Alessio), Cristiano Malgioglio, Umberto Tozzi, Raf, Achille Lauro, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia (vincitore dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show”), Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona e i Los Locos. Per i più piccoli ci saranno i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo “Pinocchio & Friends”. Tutti gli artisti saranno accompagnati dalla band diretta dal Maestro Stefano Palatresi.

LEGGI ANCHE:

Galli/ “Ho tre dosi ma faccio il tampone, il rischio di infettarsi da covid è alto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA