L’anno che verrà vs Capodanno in musica/ Amadeus batte Panicucci: c’entra LDA?

Amadeus sbaraglia la concorrenza in TV, con L’anno che verrà: i dati Auditel di Capodanno 2023

Nella notte che ha suggellato la fine del 2022 e lo scoccare del nuovo anno, con il Capodanno 2023, si é registrata la Battle degli ascolti TV, dove, tra gli altri competitor Amadeus ha sbaragliato la concorrenza, superando anche Federica Panicucci. Nel dettaglio, così come si apprende dai dati Auditel relativi alla notte di San Silvestro e ripresi da Libero Quotidiano, Amadeus e L’anno che verrà registrano il più alto volume di ascolti.

LDA, il medley a L'anno che verrà manda il web in tilt/ "Mi spiace che..."

In pole position, nella classifica Auditel di Capodanno 2023, habemus L’anno che verrà di Amadeus, che é andato in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming su Raiplay dalle 21:36 alle 1:45 ed è stato seguito da 5.032.000 telespettatori con il 36.9% di share. Al secondo posto, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediasetplay, Capodanno in Musica, che dalle 20:50 alle 1:30 ha intrattenuto 3.001.000 spettatori (per una media del 20.9% di share); terzo posto per lo slot di Rai Due – Gli aristogatti, seguito da 1.094.000 spettatori (6.8%); Fuori dalla Top3, a seguire lo slot TV di Italia Uno – Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, che ha ottenuto 818.000 spettatori (5.2%); Su Rai Tre – Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo ha raccolto 1.286.000 spettatori (8.1%); Lo slot tv Rete 4 – Controcorrente, ha segnato 345.000 spettatori (2.2%); La 7 con lo slot dedicato a Sherlock ha intrattenuto 201.000 persone (1.4%). A seguire, poi, su Tv 8 – La famiglia Addams ha accompagnato ai festeggiamenti di Capodanno 2023 311.000 persone (2%); Su Nove – Robin Hood – La leggenda é risultato interessante per 168.000 spettatori (1.1%). .

LDA arriva con l'amore, a L'anno che verrà/ Le stories sibilline

A segnare i risultati dei primi due classificati, nella Battle dei dati di ascolti TV di Capodanno 2023, possono dirsi determinanti le presenze sul palco degli ospiti musicali. E per ciò che concerne il cast, L’anno che verrà e Capodanno in musica hanno avuto un comune denominatore, ovvero la partecipazione di alcuni talenti scoperti ad Amici di Maria De Filippi. Il talent show giunto quest’anno all’edizione Amici 22, in questi giorni, accende la polemica web dei telespettatori che contestano la mancata ospitata di LDA allo show della Panicucci per le reti tv Mediaset, su Canale 5, che vedeva il 19enne debuttare in musica a settembre 2021, ad Amici 21, dove in pochi mesi il giovane si é consacrato come il “Justin Bieber italiano”.

L'anno che verrà 2023, LDA nel cast degli ospiti/ L'ex Amici passa da Mediaset a Rai?

LDA vs Cricca, Angelina Mango e Rita Danza: chi vince a Capodanno 2023, in TV

Tuttavia, le anticipazioni TV de L’anno che verrà, sulla scia della polemica, davano il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, tra gli ospiti ingaggiati, suggellando il passaggio del giovane dalle reti Mediaset alla TV di Stato, Rai. Uno spoiler che si é poi confermato, con il medley più lungo che il cantautore 19enne ha registrano sul palco di Perugia, all’evento di benvenuto al 2023 condotto da Amadeus. La performance di LDA, nelle ore a cavallo tra l’epilogo del 2022 e l’alba del Capodanno 2023, ha ampiamente superato le aspettative dei fan del cantautore pop. Non a caso, sui social una moltitudine di internauti si mobilita in interazioni di consenso, tra like, commenti entusiasti e condivisioni per il beniamino pop, che a febbraio 2023 debutterà al Festival della canzone italiana, promosso da Amadeus tra i 28 Big di Sanremo 2023. Ad appassionare i telespettatori, nella notte di Capodanno 2023, é stato anche un dialogo tra Amadeus e il nuovo idolo pop, rappresentativo della Generazione zeta. LDA si é detto entusiasta del debutto che lo attende a Sanremo e al contempo nostalgico del magico 2022 vissuto negli ultimi mesi, dove lui si é imposto come grande promessa della musica made in Italy, raggiungendo tra gli altri traguardi un disco di platino e un disco d’oro in tempi biblici nella storia di Amici, con un singolo, Quello che fa male, e un disco d’oro con il singolo estivo Bandana.

Diretto competitor de L’anno che verrà, Capodanno in musica ha invece visto esibirsi sul palco alcuni concorrenti di Amici 22 in corso. Si tratta del cantautore di Supereroi, Cricca, la figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango, Angelina Mango, e la ballerina classica Rita Danza. E a quanto pare la compagine dei talenti dell’edizione Amici 22 non é bastata a contrastare il fenomeno pop di Amici 21, LDA, che ha contribuito al trionfo in tv de L’anno che verrà.













