Sembrava ad un passo poi lo stop: l'Inter rischia di perdere uno degli acquisti più attesi di questa estate.

L’acquisto è saltato – salvo clamorosi colpo di scena – lasciando i tifosi nerazzurri gelati. Cosa sta succedendo in casa Inter e come cambiano i piani di mercato adesso.

I nerazzurri sono impegnati in questi giorni negli Stati Uniti nel Mondiale per Club ma la società lavora a pieno regime sul mercato. Marotta sta cercando di rinforzare la squadra dopo l’addio di Simone Inzaghi e, in vista, ci sono importanti cessioni, come quella Chalanoglu.

Risultati Europei Under 21 2025/ Diretta gol live score: ecco i primi quarti di finale! (oggi 21 giugno)

Il neo mister Chivu ha richiesti diversi obiettivi per rinforzare in particolar modo la difesa. Il piano è semplice: rimpolpare la rosa con diversi giocatori giovani e di grandi prospettive.

Inter, saltano i due obiettivi richiesti da Chivu

Nei giorni scorsi, prima della partenza per gli States, Chivu avrebbe fatto a Marotta due nomi per il mercato. Si tratta di due giocatori che hanno fatto molto bene nella porzione di stagione guidata dal tecnico rumeno: Giovanni Leoni e Zion Suzuki. Grazie proprio alla presenza di Chivu si erano ipotizzati tempi brevi per la chiusura ma, nelle scorse ore, sono arrivate le parole che hanno gelato la società nerazzurra.

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Diretta gol live score 2^ giornata gironi E, F (21 giugno)

L’Amministratore Delegato del Parma, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta di Parma, Federico Cherubini ha chiarito le intenzioni della società: “Leoni e Suzuki piacciono molto e ci sono tante richieste, ma non sono sul mercato. La volontà sia della proprietà che dell’area tecnica è tenere questi ragazzi per un altro anno. Poi nel calcio moderno può accadere di tutto, noi però vogliamo tenerli perché saranno due tasselli importanti del nostro futuro”.

I due giovani talenti giallo-blu hanno attirato l’attenzione di diversi club: Suzuki piace molto in Premier League e, proprio da Newcastle, potrebbe arrivare una super offerta alla quale sarebbe difficile dire di no, mentre Leoni sarebbe finito nel radar della Roma del nuovo corso di Giampiero Gasperini. Ad ogni modo la notizia potrebbe complicare e non poco i piani in casa nerazzurra, costringendo Marotta e la società a sondare il mercato alla ricerca di due rinforzi corrispondenti ai profili richiesti da Chivu.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA/ Video streaming tv: il gruppo recupera (7^ tappa, oggi 21 giugno)