Lannutti (M5s) “Merkel? Basta subire nipotini di Hitler”/ Renzi “Squallido, vergogna”

«L’offerta della Merkel, Sant’Angela patrona d’Europa? Su la testa: abbiamo subito fin troppo i diktat dei nipotini di Hitler e degli Stati canaglia suoi complici!»: così Elio Lannutti su Facebook commentando un articolo sugli aiuti stanziati dall’Eurogruppo per fronteggiare l’emergenza coronavirus, inutile dire che l’esponente del Movimento 5 Stelle è tornato nella bufera.

Già indagato per diffamazione per un tweet antisemita, il senatore grillino ha messo nel mirino Angela Merkel ed il Governo tedesco, rei di non essere venuti incontro all’Italia, ma anche il M5s ha preferito prendere le distanze dalle sue esternazioni: «Il M5s prende nettamente le distanze dalle affermazioni offensive del senatore Lannutti nei confronti del popolo tedesco. La Germania è e resta un paese amico che con noi fa parte della grande famiglia europea. Eventuali divergenze o punti di vista diversi sono normali, nell’ambito della democratica dialettica politica europea, e non giustificano in alcun modo parole di una tale gravità», si legge in una nota.

LANNUTTI: “MERKEL? BASTA SUBIRE NIPOTINI DI HITLER”

Nonostante il tentativo di modificare il post, le parole di Elio Lannutti contro la Germania hanno fatto il giro del web ed il senatore del Movimento 5 Stelle è stato subissato di critiche. Netta la posizione di Matteo Renzi: «Uno squallido senatore M5S insulta oggi la Merkel e attacca gli amici tedeschi definendoli nipotini di Hitler. La mia solidarietà alla Cancelliera e al popolo tedesco. Quel Senatore non conosce la parola vergogna. Mi vergogno io per lui e per il M5S che non espelle gente così».

Italia Viva, Pd e Forza Italia sul piede di guerra, duro l’affondo dell’ex ministro Pd Valeria Fedeli, che ha ricordato anche i “precedeit” del pentastellato: «Lannutti è recidivo. Dopo fakenews antisemite, le offese infamanti contro il popolo tedesco e la cancelliera Merkel. Nessun rappresentante del popolo italiano, né in Parlamento né fuori, può permettersi di usare espressioni come ‘nipotini di Hitler’. Adesso basta!».

#Lannutti, già famoso per recenti fake news sui #SavidiSion, torna a dare sfoggio del suo pensiero, nel peggiore dei modi. Gravissimo che un senatore pronunci parole così inadeguate con tale leggerezza. Da #Merkel nessun diktat #COVID2019 #coronavirus — Laura Garavini (@LauraGaravini) April 14, 2020

Offensive e ignoranti le parole del senatore Elio Lannutti di oggi.

Purtroppo non è la prima volta che sui social promuove insulti o frasi piene di odio.

Sono certo che nemmeno stavolta saprà chiedere scusa e vergognarsi per quello che ha scritto pic.twitter.com/vHvlpDFZgm — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) April 14, 2020

#Lannutti chiama il popolo tedesco nipotini di Hitler.

Un’affermazione grave e triste, ancor di più perché arriva da un Senatore della Repubblica.

Il #M5S prenda provvedimenti, non possiamo ciclicamente ritrovarci in un desolante imbarazzo per le sue inaccettabili esternazioni. — Elena Carnevali (@ElenaCarnevali) April 14, 2020





