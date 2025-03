Lanterna verde, film su Italia 1 con Ryan Reynolds

Domenica 9 marzo, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, il film di fantascienza dal titolo Lanterna Verde.

Si tratta di un omaggio del regista Martin Campbell al celebre personaggio della DC Comics, e si tratta del primissimo stand alone del cinema basato interamente su Lanterna Verde, girato nel 2011. Campbell è film maker di grande successo, conosciuto per alcuni blockbuster, tra cui Legge criminale, La maschera di Zorro e Casino Royale, qui al suo primo e unico lavoro per la DC Extended Universe

Nel cast artistico, troviamo numerose stelle di Hollywood, fra cui gli attori Ryan Reynolds che interpreta il protagonista Hal Jordan (Lanterna Verde) e Blake Lively, la sua partner (e moglie nella realtà) Carrie Farris.

Sempre nel cast ricordiamo l’attrice Angela Basset (che interpreta il ruolo di Amanda Waller), Peter Sarsgaard (Hector Hammond), Mark Strong (Sinestro), Taika Waititi ( Tom Kaimaku).

Green Lantern (questo il titolo originale) è un film d’avventura, d’azione, nel cui cast artistico citiamo la sceneggiatura di Greg Berlanti, le musiche di James Newton, gli effetti speciali Clay Pinney e Kent Houston, i costumi di Ngila Dickson.

La trama del film Lanterna verde: un umano lotta per salvare l’universo

Lanterna Verde è ambientato in un universo fantastico, misterioso e vastissimo, in cui esiste un gruppo di forze potenti chiamato il Corpo delle Lanterne Verdi, che si prefigge la mission di mantenere l’ordine intergalattico e di sconfiggere le ingiustizie.

I membri di questo team sono guerrieri che hanno giurato di combattere per la pace, e hanno la possibilità di tramutare in realtà qualsiasi cosa scaturisca dalla loro immaginazione, tramite un anello del potere.

Tra questi soldati, uno in particolare diventerà il protagonista della nostra storia, il pilota collaudatore Hal Jordan, il primissimo essere umano ad essere assoldato nel Corpo delle Lanterne Verdi: questa giovane recluta dovrà affrontare, però, un temibile nemico, Parallax.

Grazie alla propria umanità, una dote che gli altri soldati del Corpo non conoscono, il giovane pilota saprà non solo far fronte alle minacce di Parallax, ma soprattutto salvare l’intero pianeta.

Tutto questo grazie alla propria partner in crime, l’ex fidanzata e co-pilota, l’affascinante Carol Ferris, che lo sosterrà sin dall’inizio nella sua mission e lo aiuterà a gestire i suoi nuovi poteri da Lanterna Verde.