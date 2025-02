Un italiano versa in gravi condizioni in Spagna dopo essere stato brutalmente aggredito a Lanzarote: si tratta di Salvatore Sinagra, un 30enne di Favignana, che rischia di morire. Il pestaggio risale alla nottata di sabato scorso, quando si trovava all’esterno di un bar, dove è stato picchiato al momento senza un motivo chiaro. Il 30enne è stato colpito ripetutamente con calci e pugni al volto, non si esclude che sia stato usato un tirapugni o addirittura sia stato preso anche a sprangate.

Comunque, è stato ridotto in fin di vita: da una settimana è in coma nella rianimazione dell’ospedale di Las Palmas, a Gran Canaria. Le sue condizioni vengono definite gravissime anche perché ha riportato la frattura del cranio.

AGGRESSIONE CHOC A LANZAROTE

Salvatore Sinagra, che vive in Spagna dove si era trasferito per gestire un bar e aveva deciso di tornare in Italia, avrebbe avuto una discussione nel locale, ma nessuno si aspettava tale epilogo. Il padre del giovane, un pescatore noto nella cittadina siciliana, ha dichiarato al Corriere che al momento non sono noti, così come non è chiaro il movente dell’aggressione.

In merito alle condizioni del 30enne, nella giornata di lunedì è stato sottoposto a un intervento chirurgico durante il quale gli è stato asportato un pezzo di calotta e sono stati ridotti gli ematomi. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma sono stabili, ma c’è preoccupazione per le conseguenze delle lesioni, perché potrebbero essere permanenti. “I medici mi dicono di sperare in Dio“.

L’APPELLO DELLA FAMIGLIA DI SALVATORE SINAGRA

Salvatore Sinagra era tornato in Spagna per sistemare alcune pratiche, visto che aveva deciso di aprire un’attività nella sua città originaria, quindi doveva lasciare l’appartamento e riprendersi l’auto. Ora la polizia spagnola sta cercando di ricostruire il caso e di risalire al responsabile o ai responsabili dell’aggressione, anche usufruendo delle telecamere di videosorveglianza del bar che pare abbiano ripreso la scena.

Il papà ha confermato che gli amici del figlio gli avrebbero riferito che stava trascorrendo una serata tranquilla quando qualcuno gli si sarebbe rivolto con tono aggressivo. Quindi, sarebbe scoppiata una lite, ma niente di grave, infatti pensavano fosse finita lì, invece poi è stato aggredito ed è finito a terra privo di sensi. La famiglia intanto si è affidato al consolato italiano e spera che la polizia locale riesca a fare chiarezza sull’accaduto.