Lao Ladislao Liverani “bocciato per la dislessia e l’iperattività”/ “Ho iniziato a..”

Ladislao Liverani, volto popolare della televisione italiana come assistente di Barbara Palombelli a Forum, racconta gli anni difficili della sua infanzia a Io e Te. Durante un incontro con Pierluigi Diaco, Lao, questo il nome dell’artista che ha una grande passione per la recitazione e la musica, ha raccontato di essere stato bocciato alla scuola elementare per la dislessia e l’iperattività con cui le sue maestre non sapevano rapportarsi. Una bocciatura che ha segnato la vita di Lao che, oggi, ha deciso di aiutare i ragazzi che potrebbero trovarsi nelle sue condizioni con la canzone “Ma che ne sai” con cui l’attore ha debuttato nel mondo della musica. “In prima elementare fu proposto ai miei genitori la bocciatura per dislessia e iperattività”, racconta Lao che, a scuola, aveva difficoltà a prestare attenzione le lezioni. “In un primo momento i miei genitori respinsero questa proposta perchè era una decisione della maestra, non c’era niente di medico. Durante il secondo anno delle elementari viene proposta nuovamente la bocciatura e i miei genitori accettano. Inizio a seguire anche un percorso all’interno della scuola”, spiega ancora Lao.

LADISLAO LAO LIVERANI: “HO INDOSSATO UNA MASCHERA”

Essere bocciato alle elementari non ha rappresentato un problema per Ladislao Liverani dal punto di vista didattico, ma dal punto di vista sociale. “La vera difficoltà è stata quella d’iniziare subito a mascherare. Più che il problema in sè, dire che hai perso un anno alle elementari, vi lascio immaginare cosa dovevo sentirmi dire dai compagni“, racconta Lao che svela come tale situazione lo abbia segnato per tanti anni al punto da aver indossato per molto tempo “una maschera. Ho iniziato a capire un po’ di più il problema recentemente con la signora Barbara Palombelli facendo una maratona sul web. Mettere una maschera è facile, è più difficile toglierla e dire questo sono io“, ha concluso ancora Lao che, con la recitazione e la musica è riuscito a mostrarsi per quello che è.



