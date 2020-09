Lapo Elkann e Joan Lemos insieme a Capri/ Baci e abbracci in vacanza tra…

Lapo Elkann e Joana Lemos sempre più uniti, felici e innamorato. Il rampollo della famiglia Agnelli che, sabato 12 settembre, alle 16, sarà uno degli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Verissimo, dopo diverse storie finite, ha ritrovato l’amore accanto a Joana Lemos che sta rendendo felice Lapo come ha confessato lui stesso ai microfoni di Silvia Toffanin. Approfittando dell’estate e delle vacanze, Lapo Elkann e Joana Lemos si sono concessi un piccolo soggiorno a Capri, isola che nel corso dell’estate è stata frequentata da tantissimi vip. La coppia è stata immortalata tra le vie della splendida isola campana mentre si scambiava baci e abbracci. In un clima tipicamente estivo, la coppia si è lasciata andare a tenere effusioni che sono state immortalate dai paparazzi presenti.

LAPO ELKANN E JOANA LEMOS, UN FIGLIO IN FUTURO?

Accanto a Joana Lemos, Lapo Elkann ha ritrovato la serenità che sembrava aver perso. Felice e innamorato della fidanzata, si gode la sua nuova vita accanto all’ex campionessa di rally, ora attivista e manager che lo ha letteralmente conquistato. Tra i due c’è feeling e complicità e chissà che, in futuro, non decidano di allargare la famiglia. A Verissimo, il rampollo della famiglia Agnelli ha dichiarato di sognare un figlio, ma di non volerlo fare solo perchè deve, ma di voler essere convinto di farlo con la donna della sua vita. Joana Lemos, già madre di due figli, dunque, sarà la donna con cui Lapo realizzerà il sogno di diventare padre? Per ora, la coppia, sembrerebbe non avere progetti in merito. Cambieranno idea nel corso dei prossimi mesi?



