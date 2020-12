“Lapo Elkann fermato a settembre in possesso di cocaina”/ Chiesta l’archiviazione…

Lapo Elkann sarebbe stato fermato dalla polizia il 12 settembre tra Portofino e Santa Margherita. A riportare i fatti è Marco Grasso sul Fatto Quotidiano di oggi, mercoledì 9 dicembre. Secondo quanto si legge sul Fatto, Lapo Elkann sarebbe stato fermato la prima volta per eccesso di velocità ottenendo una multa e, successivamente, sarebbe stato fermato dai carabinieri che avrebbero recuperato alcune dosi di cocaina, fra i 3 e i 4 grammi. Secondo quanto scrive Marco Grasso, Lapo Elkann sarebbe così stato iscritto nel registro degli indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il quantitativo di droga sarebbe stato trovato per terra. La Procura di Genova avrebbe così aperto un’inchiesta nei confronti del rampollo della famiglia Agnelli per il quale, tuttavia, sarebbe stata chiesta l’archiviazione.

CHIESTA L’ARCHIVIAZIONE PER LAPO ELKAN

Per Lapo Elkann che sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati, il pubblico ministero Silvia Saracino ha chiesto l’archiviazione, “convinta che quella quantità, vista la storia personale del rampollo tormentato più famoso d’Italia, possa essere considerata a tutti gli effetti una quantità compatibile con un consumo personale“. Il giudice dovrà così pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione. Sulla vicenda, Lapo Elkann non si è pronunciato. Il rampollo della famiglia Agnelli che, in un recente intervista rilasciata a Verissimo aveva parlato del percorso fatto per uscire dal tunnel in cui era caduto, su Twitter, ha dedicato il suo ultimo post alla vittoria della Juventus in Champions League contro il Barcellona.

3 mesi fa. Fermato dai carabinieri con 4 gr di droga [di Marco Grasso] https://t.co/2aBl1Cve0M — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) December 9, 2020

Un Dos Tres 🕺#BarcaJuve — Lapo Elkann (@lapoelkann_) December 8, 2020





