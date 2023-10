Lapo Elkann: “Mia moglie Joana Lemos? Relazione sempre più bella”/ “Ho un rapporto fantastico con i figli”

Lapo Elkann, amore a gonfie vele con la moglie Joana Lemos: “Relazione che cresce ogni giorno”

Sono passati due anni da quando Lapo Elkann sposava la pilota di rally Joana Lemos in Portogallo. Ad oggi Lapo e Joana sono una coppia affiatata e molto innamorata. Lo confermano le dichiarazioni fatte dal rampollo di casa Agnelli nell’intervista realizzata da Matteo Calzaretta per Novella 2000, il giornale diretto da Roberto Alessi.

“Ci siamo conquistati con il rispetto reciproco, – ha esordito Elkann parlando di sua moglie – ma anche l’amore e la pazienza. Ma come tutte le belle storie ci vuole tempo per conoscersi, un periodo di accettazione l’uno dell’altra. La relazione con Jana cresce ogni giorno e diviene sempre più bella”. Il primo incontro tra Lapo e Joana è arrivato proprio in Portogallo, a Lisbona, paese d’origine della sposa, ed oggi quella è diventata anche la casa di Elkann.

Lapo Elkann racconta il rapporto con i figli di Joana Lemos e le ultime novità lavorative

“Vivo lì ma viaggio molto e sono spesso in Italia”, ha raccontato l’imprenditore alle pagine del settimanale. “È un paese dove le condizioni climatiche sono fantastiche, dove le possibilità di lavorare sono estremamente buone e le persone creative trovano in Portogallo una terra che regala molte opportunità. È molto simile all’Italia”, ha spiegato ancora in merito al paese che lo ha accolto negli ultimi due anni.

Joana Lemos è madre di due figli con i quali Lapo ha rivelato di aver instaurato un bellissimo legame: “Con i suoi figli ho un rapporto fantastico, andiamo molto d’accordo. Sono grandi: uno ha 22 anni e l’altro 25”, ha chiarito, sottolineando come questo sia per lui un periodo d’oro: “Nella vita privata le cose sono estremamente soddisfacenti”. D’altronde anche l’aspetto lavorativo procede a gonfie vele. L’imprenditore ha recentemente lanciato una sua collezione di abiti di cui ha raccontato: “L’idea è partita da Joana, mia moglie. Mentre eravamo a pranzo a Madrid ha pensato a questo progetto per partire con una prima collaborazione, perché sicuramente ce ne saranno altre.”

