Lapo Elkann: “Mio nonno Gianni Agnelli è stato fonte d’ispirazione”/ “Oggi vesto i suoi abiti, mi proteggono”

Lapo Elkann interpreta il nonno Gianni Agnelli in Race of Glory: le emozioni dell’imprenditore

Lapo Elkann ha ricordato suo nonno Gianni Agnelli in un’intervista rilasciata a Novella 2000. Il celebre imprenditore veste infatti i panni dell’Avvocato nel film Race for Glory di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio, cameo che Lapo si è detto felicissimo e onorato di fare. “È stata una grande emozione poter partecipare in un cameo al film Race for Glory del regista Stefano Mordini, incredibile, bravissimo, estremamente carino nella sua grandissima professionalità, come altrettanto Riccardo Scamarcio e tutto il cast del film.” ha spiegato Elkann alle pagine del settimanale diretto da Roberto Alessi.

Per Lapo Elkann, riportare Gianni Agnelli sullo schermo “Mi ha dato una grande emozione, grandissima emozione direi anche. – così come rivedersi poi nei panni del nonno – Il risultato mi ha dato una grande gioia e soddisfazione.” ha dichiarato.

Lapo Elkann: “Mio nonno Gianni Agnelli è stato fonte d’ispirazione per molti”

D’altronde con nonno Gianni Agnelli, Lapo Elkann ha avuto sin da piccolo un bellissimo rapporto. È stato infatti per lui fonte d’ispirazione, e quando è venuto poi a mancare, Lapo ha voluto avere i suoi abiti. “Se li indosso sempre? Non sempre; ma se un giorno mi sento particolarmente fragile, oppure devo affrontare una situazione di tensione sono un rifugio sicuro per me. – ha spiegato – Avvolto nei suoi tessuto, nelle sue giacche mi sento più protetto. Come se lui da lassù mi trasmettesse l’energia che mi serve in quel momento.”

Lapo Elkann, che oggi ha una sua linea di moda, non nega che nonno Gianni Agnelli è stato per lui stimolo e fonte d’ispirazione, che ha portato in lui una forte maturazione: “Dopo i 20 anni dalla scomparsa di mio nonno ho capito che devi parlare di quello che concretamente fai, è meglio comunicare molto meno, ma comunicare molto meglio. La realtà dei fatti era che mio nonno aveva una curiosità incredibile e pur essendo un imprenditore, era anche un creatore. Lui è stato ispiratore per tante persone, perché il suo stile è ancora oggi fonte di ispirazione per molti, anche tanti giovani.” ha concluso.

