Lapo Elkann prossimo presidente della Juventus?/ Famiglia Agnelli smentisce: “Falso”

Lapo Elkann sarà il prossimo presidente della Juventus: è questa l’indiscrezione bomba lanciata dal giornalista Paolo Madron attraverso un tweet. “Dopo avere cercato di vendere invano il club bianconero, John Elkann affiderà la presidenza a suo fratello”, ha scritto il direttore di Lettera 43. La notizia sembrava proveniente da una fonte autorevole ed è apparsa ai tifosi piuttosto credibile, date le frizioni ormai note tra il patron e l’attuale numero uno Andrea Agnelli. In realtà, tuttavia, non ci sarebbe nulla di vero.

A smentire l’indiscrezione attraverso un comunicato ufficiale inviato alle redazioni che la avevano rilanciata, tra cui Dagospia, è stata proprio la famiglia Agnelli. “Le ipotesi formulate da Paolo Madron in merito alla Juventus non hanno fondamento”, questo il breve messaggio a firma dell’Ufficio Stampa della Exor, la holding finanziaria olandese controllata proprio dai proprietari del club di Torino. Una negazione dunque netta, che attribuisce nettamente la nozione di fake news a quanto scritto su Twitter nelle scorse ore.

Lapo Elkann prossimo presidente della Juventus? La smentita degli Agnelli è netta

La smentita della famiglia Agnelli è stata dunque chiara e imminente: Lapo Elkann non sarà il prossimo presidente della Juventus. I vertici del club bianconero, almeno per il momento, resteranno ad Andrea Agnelli. Da mesi, come sottolineato anche da Il Tempo, si rincorrono le voci secondo cui l’attuale numero uno ambirebbe a trasferire la sua posizione di potere alla Ferrari e nessuno potrebbe biasimarlo nel caso in cui questo suo desiderio fosse ulteriormente aumentato in questo avvio della stagione di Formula 1, dato che la casa automobilistica sta collezionato trionfi su trionfi. Per adesso, tuttavia, dovrà attendere.

Da capire se in un futuro prossimo ci sarà modo di un cambio ai vertici della Juventus oppure no. Quel che è certo, comunque, che Andrea Agnelli non verrà cacciato da John Elkann nelle prossime settimane. La Exor ha rassicurato i tifosi in merito.











