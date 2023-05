Lapo Elkann ricorda la cugina Virginia von Fürstenberg/ “Donna con un cuore d’oro”

Lapo Elkann, l’ultimo saluto a Virginia Maria Clara von Fürstenberg

Anche Lapo Elkann si è unito al dolore della sua famiglia per l’improvvisa e tragica morte di Virginia Maria Clara von Fürstenberg. L’imprenditore e rampollo di casa Agnelli ha affidato tutta la sua tristezza ad un post su Twitter, dove ha rivolto l’ultimo saluto alla cugina con alcune commosse parole: “Sono molto triste per la morte di mia Cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili. Virginia era una Donna con un cuore d’oro, una mamma tenera piena di amore con un sorriso puro e vero. Mi mancherai e sarai nel mio cuore ed in ogni mia preghiera. Mia dolce e tenera cugina riposa in pace, che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare“.

Virginia Maria Clara von Fürstenberg: chi era la nipote di Gianni Agnelli

La notizia della morte di Virginia Maria Clara von Fürstenberg è arrivata come un fulmine a ciel sereno, e ha portato grande dolore nella sua famiglia. La stilista, 48 anni, era nata a Genova ma risiedeva a Milano, dove lavorava nel mondo della moda e dell’arte. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita a Merano, sul terrazzo al primo piano dell’Hotel Palace. Al momento gli inquirenti avrebbero escluse responsabilità di terzi, dunque potrebbe essersi trattato di un suicidio. La caduta, inoltre, sarebbe avvenuta dalla finestra di un piano superiore.

Virginia Maria Clara von Fürstenberg era la nipote di Gianni Agnelli, dal momento che sua nonna, Clara, era la sorella dell’Avvocato, storico presidente della FIAT. La donna era nata dal matrimonio di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fürstenberg, fondatore e presidente onorario di Banca Ifis.

