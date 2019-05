L’Aquila Grandi speranze/ Anticipazioni ultima puntata 24 maggio: la resa dei conti

Venerdì 24 maggio, in prima serata su Raitre, va in onda ‘utima puntata de L’Aquila – Grandi speranze, la fiction con Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi e Giorgio Tirabassi che, dopo il flop di ascolti su Raiuno è stata spostata su Raitre. Anche sulla terza rete della Rai, però, gli ascolti stanno deludendo. La scorsa puntata, infatti, è stata seguita da 1.051.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Dopo aver collezionato numerosi successi, L’Aquila – Grandi Speranze rappresenta il primo flop per la fiction della Rai. Ambientata sei anni e mezzo dopo il terremoto che colpì il capoluogo abruzzese, nonostante la qualità della trama e gli attori importanti che sono protagonisti, a fiction non è riuscita a conquistare i pubbico. Nonostante tutto, la serie è arrivata al gran finale, ma cosa accadrà nell’ultima puntata?

L’AQUILA – GRANDI SPERANZE, NTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA : TUTTI I NODI SI SCIOLGONO?

L’ultima puntata de L’Aquila – Grandi Speranze sarà ricca di colpi di scena ed emozioni. La ricostruzione della città, ma anche delle vite degli abitanti del capoluogo abruzzese dopo il terremoto è stata più difficile del previsto. Nel capitolo finale della fiction di Raitre, però, tutti i nodi verranno al pettine. Silvia non si arrende e continua a cercare la figlia Costanza. La donna sembra disposta a tutto pur di ritrovare la figlia. Disperata, Silvia decide di partire per Milano dove ha appuntamento con una medium. La speranza è riuscire ad ottenere gli elementi che le permettano di mettersi sulle tracce di Costanza. Franco, nel frattempo, continua ad indagare e sospetta che nella scomparsa di Costanza sia coinvolto il padre. Sarà davvero così?



L’AQUILA – GRANDI SPERANZE : LA RESA DEI CONTI

Nonostante siano passati sei anni e mezzo dal terremoto, L’Aquila è ancora una città da ricostruire. Riccardo De Angelis continua così a portare avanti il suo progetto con l’intento di arricchirsi. L’uomo sente che, ormai, sta per raggiungere l’obiettivo, ma Gianni farà un ultimo tentativo per bloccare tutto e salvare la città dai progetti dell’imprenditore che rovinerebbero la storia della loro terra. I ragazzi, nel frattempo, sono pronti ad affrontare Leo per chiudere definitivamente i conti mentre Margherita è pronta a dichiararsi ad uno dei suoi corteggiatori.





© RIPRODUZIONE RISERVATA