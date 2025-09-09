Lara Carnevale, chi è l'ex compagna di Simone Montedoro: perché si sono lasciati? La loro storia d'amore e la nascita del figlio Matteo, sino alla rottura

Chi è Lara Carnevale, ex compagna di Simone Montedoro

Simone Montedoro è tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 nel salotto televisivo di Caterina Balivo. L’occasione è speciale perché celebra il debutto dell’attore ne Il Paradiso delle Signore 10 nei panni di Fulvio Rinaldi, nuovo magazziniere.

L’occasione di oggi è quella di ripercorrere la sua carriera e la sua vita, che lo vede felicemente fidanzato al fianco della compagna Roberta Volpicella, make-up artist della Rai conosciuta nel 2021 subito dopo la sua partecipazione a Tale e quale show e diventata madre della sua seconda figlia, Vittoria.

Prima di lei, infatti, Simone Montedoro ha avuto una relazione con l’ex compagna Lara Carnevale, lontana dal mondo della televisione e dello spettacolo. Stando alle poche informazioni reperibili sul suo conto, sappiamo che è nata nel 1981, è amante dello sport e del fitness ed è diventata negli anni professionista nell’atletica leggera; sappiamo inoltre che vive a Ibiza e lavora come insegnante di gyrotonic e gyrokinesis.

Simone Montedoro e Lara Carnevale: il figlio Matteo e perché si sono lasciati

Simone Montedoro e l’ex compagna Lara Carnevale hanno vissuto un’importante storia d’amore, coronata con la nascita del figlio Matteo nel 2014. Ma perché si sono lasciati? In merito l’attore non si è mai esposto più di tanto, preferendo conservare sotto un velo di privacy le informazioni inerenti alla rottura con l’ex compagna.

In merito invece al loro lungo fidanzamento, Montedoro raccontò in una vecchia intervista a Oggi è un altro giorno: “Ci siamo un po’ frequentati, ma nessuno si sbilanciava. Poi, un giorno, dovevamo capire se andare avanti o no. Era Natale e ci siamo visti a casa mia. Ci siamo consegnati due lettere scritte a mano e nessuno sapeva niente. Abbiamo letto queste lettere in cui abbiamo messo da parte la corazza e da lì è nato tutto e non ci siamo più lasciati”.

Nonostante la rottura, i rapporti tra i due ex sono civili e distesi, come raccontato dall’attore a La volta buona a inizio anno: “Mio figlio Matteo vive con la mamma a Ibiza, è un rapporto a distanza che chiaramente è difficile ma cerchiamo di avere un buon rapporto proprio per il bene dei più piccoli“.