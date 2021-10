Lara Carnevale, moglie e ex Simone Montedoro/ “Ha un peso importante nella mia vita”

Lara Carnevale, moglie ed ex fidanzate di Simone Montedoro, l’attore conosciuto dal grande pubblico per la fiction “Don Matteo”. L’attore, oggi concorrente di Tale e Quale Show 2021, si è fatto conoscere anche per i suoi flirt con diverse donne del mondo dello spettacolo tra cui anche la collega Manuela Arcuri. Dopo la fine della storia d’amore con la Arcuri, Montedoro ha ritrovato la felicità con Lara Carnevale, atleta professionista. Dal 2013 i due sono inseparabili: un amore suggellato nel 2014 anche dalla nascita del figlio Matteo con cui entrambi passano tutto il loro tempo libero (e non solo).

Una storia d’amore vissuta ben lontano dai riflettori e dal mondo del gossip visto che entrambi sono sempre stati molto attenti e resti a parlare delle loro cose. Quello che possiamo dirvi però è che Simone e Lara non sono ancora sposati nonostante si amino alla follia. Intervistato da TvBlog però l’attore si è sbottonato parlando della compagna: “prima, il matrimonio era un viaggio che ti dava l’indipendenza. Adesso c’è la convivenza. Questo passaggio si è trasformato. Il matrimonio è diventato anche più importante. Deve essere fatto con amore”.

Simone Montedoro: “mia moglie ha un peso importante nella mia vita”

Non solo, Simone Montedoro parlando della compagna Lara Carnevale ha rivelato: “sono una persona che segue molto l’istinto. Io sono una persona che ha la sua vita, i suoi amici di sempre, mi ritengo molto fortunato dal punto di vista familiare e delle amicizie, e vivo tranquillamente”. Intervistato da Culturaeculture.it ha aggiunto: “tante persone dello spettacolo non riescono a uscire da questo monto, mentre per me finisce lì, appena esco dal palco o dal set”.

Infine sull’idea del matrimonio con Lara ha confessato: “ha un peso importante nella mia vita. È un passo così importante che va ponderato. A livello antropologico, la concezione del matrimonio è cambiata. Prima, il matrimonio era un viaggio che ti dava l’indipendenza. Adesso c’è la convivenza. Questo passaggio si è trasformato. Il matrimonio è diventato anche più importante. Deve essere fatto con amore».

