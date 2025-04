LARA COLTURI CONTINUA CON L’ALBANIA: ACCORDO RAGGIUNTO

Lara Colturi continua con l’Albania: è notizia di pochi minuti fa che, almeno per il momento, la federazione albanese di sci abbia trovato l’accordo con la diciottenne torinese per la prosecuzione dell’attività con l’Albania anche durante la stagione 2025-2026. Del contenzioso avevamo parlato due settimane fa, quando era scoppiato il caso: riassumendolo in poche parole, si era aperta la possibilità che Lara Colturi, straordinario talento “scippato” all’Italia o meglio “sottratto” alla nostra federazione dalla mamma Daniela Ceccarelli, a causa di screzi precedenti e dei quali a dire il vero non si sa tantissimo, potesse tornare a gareggiare sotto la nostra bandiera forse perché attratta dalle Olimpiadi invernali del 2026 che si terranno a Milano e Cortina, forse per altri motivi tra cui le difficoltà o la reticenza della federazione albanese nel voler concedere un extra budget alla Colturi.

Invece poco fa il presidente federale Elvis Toci ha annunciato la conferma dello stanziamento di 300 mila euro: morale della favola, la diciottenne che quest’anno ha fatto faville in Coppa del Mondo proseguirà con l’Albania. Non a caso, tra l’altro, l’ufficialità è arrivata alla vigilia del primo maggio: data limite oltre la quale, nel caso di un mancato accordo, la Colturi avrebbe potuto rischiare di rimanere ferma per tutta la prossima stagione. scongiurato il pericolo, è sicuramente bello poter vedere in pista uno straordinario talento come Lara, e forse possiamo dire che sia giusto che il percorso quadriennale che porta appunto alle Olimpiadi si concluda sotto la bandiera dell’Albania: il futuro in realtà è ancora tutto da scrivere, al momento non ci sono certezze che la torinese proseguirà con questa nazione o invece tornerà realmente a gareggiare per l’Italia.

IL FUTURO PER LARA COLTURI

Infatti, il comunicato della federazione albanese specifica che Lara Colturi gareggerà con la nazionalità attuale nella prossima stagione, la 2025-2026: a quel punto, bisognerà chiarire se l’extra budget stanziato da Toci riguarderà anche le prossime stagioni oppure no, perché al netto delle decisioni e delle preferenze bisogna anche far fronte a costi e possibilità di garantire a Lara Colturi gli strumenti e gli aiuti adeguati per primeggiare o comunque essere competitiva, e proprio questo appunto sarebbe stato uno dei motivi del potenziale e possibile strappo. Cosa che potrebbe sempre riaccadere, ma lo vedremo: intanto, noi possiamo ripetere che una Colturi con bandiera italiana sarebbe davvero splendido parlando egoisticamente, perché questa ragazza arriva da una stagione in cui è stata ottava nella classifica generale di Coppa del Mondo e addirittura quinta in gigante, con tre podi totali.

Ha ottenuto 655 punti, gareggiando solo nelle discipline tecniche: ricordiamo che compirà 19 anni a novembre, e i numeri che la Colturi ha messo insieme, ottenendo anche tre podi, non si vedevano dai tempi di una certa Mikaela Shiffrin, la cui stagione come termine di paragone anagrafico sarebbe la 2012-2013. La statunitense, lei pure all’epoca impegnata solo in gigante e slalom, aveva chiuso al quinto posto con 822 punti, vincendo la coppetta di slalom tre giorni dopo il suo diciottesimo compleanno; era a riuscita a vincere ben quattro gare, mentre il primo podio era arrivato nel dicembre 2011 a nemmeno 17 anni. La Shiffrin è un fenomeno non solo generazionale ma forse la più grande di sempre; per affibbiare certe etichette a Lara Colturi è ancora presto, ma la torinese è sull’ottima strada e chissà che un giorno tante vittorie arrivino sventolando il tricolore.