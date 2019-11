Lara Comi arrestata ex eurodeputata Forza Italia/ Accusata di corruzione per tangenti

Lara Comi ex eurodeputata di Forza Italia agli arresti domiciliari

La notizia è di pochi minuti fa, ed è stata battuta dalle agenzie e ripresa a cascata dai principali quotidiani online, a cominciare da Repubblica, Corriere della Sera e via discorrendo. Stando a quanto comunicato, il nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano, in collaborazione con gli uomini di Busto Arsizio, ha arrestato Lara Comi insieme all’ad dei supermercati Tigros, Paolo Orrigoni (entrambi ai domiciliari), nonché al direttore generale di Afol Metropolitana, Giuseppe Zingale, quest’ultimo, in carcere. L’ordinanza dell’operazione “Mensa dei poveri” è stata firmata dal Raffaella Mascarino su richiesta dei pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri, e le accuse sono quelle, a vario titolo, di corruzione, finanziamento illecito e truffa. Si tratta del nuovo filone delle indagini che lo scorso 7 maggio portò all’esecuzione di 43 misure cautelari nei confronti fra gli altri anche dell’ex coordinatore di Forza Italia a Varese, Nino Caianiello, del consigliere della Lombardia, Fabio Altitonante, nonché consigliere comunale in quota Forza Itali, Pietro Tatarella. Come riporta nell’ordinanza di arresto la gip Raffaella Mascarino «Nonostante la giovane età, Lara Comi ha mostrato nei fatti una non comune esperienza nel fare ricorso ai diversi, collaudati schemi criminosi volti a fornire una parvenza legale al pagamento di tangenti, alla sottrazione fraudolenta di risorse pubbliche e all’incameramento di finanziamento illeciti».

Lara Comi e le tre vicende di cui dovrà rispondere

Lara Comi accusata di tangenti e corruzione: stando a quanto specificato dai colleghi di Fanpage, dovrà rispondere di tre vicende, a cominciare da due contratti di consulenza che la sua società, la Premium Consulting Srl con sede a Pietra Ligure (Savona), ha ricevuto dalla Afol, e precisamente dal direttore generale Zingale (arrestato oggi), “dietro promessa di retrocessione – come agli atti – di una quota parte agli stessi Caianiello e Zingale”. La seconda questione è invece un finanziamento da 31mila euro ricevuto dall’industriale bresciano Marco Bonometti, titolare della Omr Holding, nonché numero uno della Confindustria lombarda, soldi che sarebbero stati versati durante le ultime elezioni europee per una consulenza basata su una tesi di laurea. Infine, il terzo episodio in cui la Comi è coinvolta riguarda una presunta truffa aggravata al Parlamento Europeo, una vicenda in cui è coinvolto anche il giornalista Andrea Aliverti, collaboratore della Comi come addetto stampa, con un compenso di mille euro al mese rimborsati dall’Europarlamento. Aliverti, interrogato dai pm, ha dichiarato di aver ricevuto un compenso di ben 3mila euro mensili, ma di questi, due mila doveva obbligatoriamente restituirli a Forza Italia per pagare le spese della sede che la Comi non avrebbe pagato. Tutte queste accuse andranno ovviamente confermate o smentite, e si attendono le repliche dei legali della stessa per avere il quadro completo della situazione.

