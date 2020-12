Lara Croft Tomb Raider/ Video, su Italia 1 il film con Angelina Jolie (6 dicembre)

Lara Croft Tomb Raider va in onda nel pomeriggio di Italia 1 alle 14:00 di oggi, 6 dicembre, e rappresenta forse uno dei ruoli più iconici di Angelina Jolie. La pellicola è stata diretta da Simon West nel 2001 e la storia è tratta dalla famosa e amata serie di videogiochi di Tomb Raider, adattata dunque a lungometraggio d’azione e avventura. In generale è stato definito come il primo blockbuster di successo con un personaggio tratto da un videogame. Il soggetto è stato scritto da Sara B. Cooper, Michael Colleary e Mike Werb, riadattato dal regista e la sceneggiatura finale è stata firmata da Patrick Massett e John Zinman. Oltre ad Angelina Jolie nel ruolo dell’indiscussa protagonista il cast vede anche molti altri volti noti come Daniel Craig, Mark Collie, Leslie Phillips, Jon Voight, Iain Glen, Richard Johnson, Julian Rhind-Tutt e Chris Barrie.

Lara Croft Tomb Raider, la trama

Lara Croft Tomb Raider è una donna cresciuta nella ricchezza ed educata nei migliori istituti ma si ritrova ad amare l’avventura e i luoghi pieni di mistero proprio come suo padre. Addestrata a combattere la donna è sempre alla ricerca della prossima avventura e questa le si presenta nel momento in cui una settimana prima di un raro evento di allineamento planetario e il giorno dell’anniversario della scomparsa dell’amato padre, Lara Croft, che si trova nel suo maniero in Inghilterra, trova un antico orologio nascosto in una stanza a lei sconosciuta. Qua trova la custodia di un antico reperto e l’archeologa decide di lanciarsi alla ricerca di informazioni a riguardo per scoprire di non essere l’unica a ricercare questo antico manufatto dai poteri illimitati. Riuscirà a trovare la reliquia prima che lo faccia qualcun altro scongiurando così nuovi pericoli per l’umanità?

Video, il trailer del film Lara Croft Tomb Raider





© RIPRODUZIONE RISERVATA