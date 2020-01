Lara Croft: Tomb Raider/ Video, su Italia 1 il film con Angelina Jolie (9 gennaio)

Lara Croft: Tomb Raider andrà in onda su Italia 1 nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio, alle ore 15.56. Si tratta di un film fantastico del 2001 diretto da Simon West (Con air – I mercenari 2, Joker – Wild card) ed interpretato da Angelina Jolie (Maleficent, Salt, Wanted), Chris Barrie (When evil calls, Back in business, Il segreto di Babbo Natale), Noah Taylor (Predestination, La fabbrica di cioccolato, Shine) e Jon Voight (Un uomo da marciapiede, Un tranquillo week end di paura, Il mistero dei Templari – National treasure). Il film è la trasposizione cinematografica della serie di videogiochi Tomb Raider, in cui il giocatore è chiamato ad impersonare Lara Croft, che nei primi anni 2000 viveva un momento di grandissima fama, tanto da diventare un personaggio estremamente popolare, pur essendo del tutto virtuale.

Lara Croft: Tomb Raider, la trama del film

Lara Croft (Angelina Jolie) è una ricchissima ereditiera e un’abile avventuriera e archeologa. La donna però è ossessionata dalla morte del padre (interpretato nei flashback da Jon Voight), di cui ricorre entro pochi giorni l’anniversario. Per di più nello stesso periodo è previsto un rarissimo allieamento planetario. A Venezia gli Illuminati sono alla ricerca di una chiave che dovrebbe svelare un manufatto antico, che andrebbe attivato proprio durante l’allineamento cosmico. Anche Lara pensa al manufatto, di cui il padre le parlava spesso. Proprio quella notte un antico orologio del maniero Croft comincia a tintinnare in modo strano. Si tratta di un ricordo del padre e Lara decide di farlo esaminare. Lara si reca dunque da un amico del padre, Wilson (Leslie Phillips), per fare analizzare l’oggetto, ma qui incontra il suo ex amante e collega Alex West (Daniel Craig). Wilson propone a Lara un incontro con Powell (Iain Glen), ma l’archeologa non sa che quest’ultimo è un inviato degli Illuminati. La notte stessa un commando assale il maniero Croft e riesce a rubare l’orologio. Proprio la mattina seguente Lara riceve una lettera inviata dal padre anni prima, la cui consegna era stata prevista per quell’esatto giorno. Lì l’uomo le svela l’esatta natura dell’orologio e il suo vero potere, che potrebbe addirittura condannare il pianeta se controllato dalle mani sbagliate. Lara deve ora recuperare ad ogni costo il prezioso manufatto dalle mani degli Illuminati.

