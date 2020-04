Lara, fidanzata Fabri Fibra/ Giallo sulla ragazza del rapper e per alcuni non esiste

Pubblicità

Ancora mistero su Lara, la fidanzata di Fabri Fibra. Il noto rapper si dichiara impegnato da diverso tempo, ma sulla ragazza è ancora giallo. Anche se lo scherno degli haters e i dissing dei colleghi si sono subito concentrati su Lara: nasce così una pagina Facebook e ironica dedicata alla fidanzata di Fibra, così come una frase del testo di Ritarducci, il brano di Vacca. I due rapper se le sono ‘suonate’ con una rap battle che ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli appassionati del genere. Il tutto è iniziato con un’intervista in cui Vacca ha escluso dalla sua personale top 10 di rapper preferiti proprio il nome di Fibra, ironizzando che in realtà faccia musica mediocre. Botte e risposte non sono mancate da parte di entrambi e l’ultimo round di Vacca ha rispolverato uno dei punti interrogativi che hanno affollato le pagine di gossip: “Lara se n’è andata e non ritorna più, da quando ti ha scovato la pastiglietta blu”, ha detto rievocando il celebre brano di Laura Pausini. Tutto questo però non chiarisce chi sia Lara, da quanto tempo abbia una relazione con Fabri e soprattutto se esista davvero. Lo stesso Vacca nel corso del dissing, ha ipotizzato che la ragazza si trova nascosta nell’armadio del rapper da ormai diversi anni.

Lara, fidanzata Fabri Fibra: ma esiste davvero?

Fidanzato o non fidanzato? Il mistero su Fabri Fibra si infittisce, soprattutto se parliamo della famosa Lara. O per meglio, della sconosciuta Lara. Questa ragazza che sarebbe stata al fianco del rapper per diversi anni sembra svanita ormai nel nulla e le informazioni sull’artista sono variopinte quanto contraddittorie. C’è chi dice che sia ancora fidanzato (con Lara appunto) e chi invece che sia single fino a chi pensa che Lara neanche esista. Due anni fa in particolare ha parlato a Il Corriere della Sera della sua canzone Stavo pensando a te, negando il fatto che parli della fine della sua storia d’amore con la fidanzata. “Lei ha sofferto abbastanza quando è circolata questa voce. Quella è la favola che devi raccontare all’ascoltatore perchè ormai la sceneggiatura è imbastita”, ha dichiarato, “la gente deve credere nella canzone“. Intanto possiamo dare per scontato invece che fra le ex di Fibra non c’è Missa: Sandra Piacentini ha smentito da diverso tempo di aver mai avuto una relazione con il rapper e ha rivelato di essersi inventata sua ex dopo aver scoperto che Vacca e Fibra stavano realizzando un disco per Francesca Lodo. Oggi, sabato 18 aprile 2020, Fabri Fibra sarà uno degli ospiti di Bolle Show – Il meglio di Danza con me, in onda nella prima serata di Rai 1. L’artista e il ballerino si sono incontrati infatti nel programma due anni fa: il primo ha interpretato la sua canzone Money for Dope. Clicca qui per rivedere il video di Fabri Fibra e Roberto Bolle.



